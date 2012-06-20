1739 حادثه در واحدهای صنعتی استان اصفهان اتفاق افتاده است

محسن نیرومند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته توسط مسئولان استانی در زمینه اجرای ماده 10 یکی از مصوباتی است که در سفر رئیس جمهور به استان اصفهان انجام می‌شود.



وی ادامه داد: در سال جاری نیز برای اجرای ماده 10 قانون اصلاح ساختار و نوسازی صنایع کشور بار مالی تاکنون پیش‌بینی نشده و در قانون بودجه نیز در این زمینه اعتباری اختصاص داده نشده است.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اجرای ماده 10 را زمینه پویایی و رشد واحدهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: با اجرای ماده 10 قانون اصلاح ساختار و نوسازی صنایع کشور ما کمک بسیار خوبی به بازسازی واحدهای صنعتی در زمینه نیروهایی که از گذشته تاکنون به علت‌های مختلف غیر فعال بودند و امکان بهره‌وری بیشتری نداشتند انجام می‌دهیم.



وی دیدگاه‌کارفرماها را نسبت به نیروی کار در مقایسه با زمان گذشته با تغییر بیان کرد و گفت: در حال حاضر کافرماها به عنوان سرمایه به نیروی کار نگاه می‌کنند.

نیرومند با اشاره به فعالیت واحدهای بازرسی روابط کار این اداره کل اظهار داشت: در سال گذشته 26 هزار و 191 بازرسی از واحدهای صنعتی استان اصفهان انجام شد که به منظور پیشگیری از بروز حادثه بوده است.

وی به مجموع حوادث ناشی از کار در واحدهای صنعتی اشاره کرد و ادامه داد: یک هزار و 739 حادثه در واحدهای صنعتی اتفاق افتاده که تعداد 104 حادثه آن منجر به فوت شده است.



معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: از مجموع این تعداد حوادث کار 232حادثه منجر به قطع عضو و یک هزار 403 حادثه نیز منجر به آسیب‌دیدگی شده است.



وی از احتمال تفاوت آمار حوادث ناشی از کار این اداره کل با سازمان پزشکی قانونی سخن گفت و ادامه داد: علت این تعارض یا مربوط به اتباع خارجه خارج از قانون کار بوده یا اینکه کارگر مشمول بیمه نبوده و مایل به استفاده از مزایای بیمه نیز نبوده است.