مظفر چلمغانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پنبه در کشور اظهار داشت: در واقع کمتر محصول کشاورزی از نظر قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده‌ها، یارای برابری با پنبه را دارد.



وی ادامه داد: در کشور ما نیز پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه‌کار راهکار مناسبی برای ایجاد انگیزه در میان کشاورزان است.



رئیس انجمن نساجی خانه صنعت و معدن اصفهان تاکید کرد: برای تولید پنبه در مقیاس‌های بزرگ و با قیمت‌های مناسب نیاز به زمین‌های کشاورزی بزرگ و یا کشت و صنعت‌ها است که باید در استراتژی وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از این محصول قرار گیرد.



وی اضافه کرد: به اعتقاد کارشناسان کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت پنبه موجب افزایش آفات در دیگر محصولات کشاورزی شده که افزایش استفاده از سموم دفع آفات را سبب شده که این موضوع نیز مشکلات زیست محیطی برای سایر محصولات کشاورزی، منابع زیر زمینی آب، دام‌ها و حتی انسان‌ها را در پی داشته است.



چلمغانی حمایت از کاشت پنبه را نه تنها یک تصمیم صحیح اقتصادی دانست بلکه از جنبه‌های حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان و دام نیز حائز اهمیت پنداشت و تصریح کرد: علاوه بر اینکه کشت پنبه نیز بالاترین میزان اشتغال را در بخش کشاورزی ایجاد می‌کند و در هر هکتار از مزارع پنبه نیز ٩۵ نفر روز اشتغال ایجاد می‌کند.

وی میزان اشتغال در بخش کشاورزی در زمینه کشت پنبه را2.5 برابر سویا اعلام کرد و گفت: در واقع کشت پنبه در بخش کشاورزی چهار برابر ذرت، شش برابر گندم و چهار برابر کلزا شغل ایجاد می‌کند.

رئیس انجمن نساجی خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به کاهش کشت پنبه در کشور اظهار داشت: طی سالهای اخیر تولید پنبه کشور رو به نزول گذاشت و به منظور رفع نیاز صنایع ریسندگی، خرید پنبه از سایر کشورهای همجوار به ویژه کشور ازبکستان تسهیل شد و با توجه به عقد قرار داد تعرفه ترجیحی با این کشور، بیش از ٩۵ درصد از نیاز وارداتی پنبه کشور از طریق پنبه کشور ازبکستان تأمین می‌شود.



وی ادامه داد: کشت پنبه از نظر ایجاد اشتغال جنبی در بخش‌های صنعت و خدمات نیز بسیار موثر بوده و درازای ایجاد یک شغل در زراعت پنبه ، حدود پنج شغل در بخش‌های صنعت و خدمات ایجاد می‌شود و در مجموع اشتغالزایی جنبی پنبه حدود سه برابر سایر محصولات زراعی است.