خلوص نیت شهید چمران از اثرات چنگ زدن وی به ریسمان الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، نیره اخوان شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهید چمران با بیان اینکه این شهید بزرگوار با پیروزی انقلاب اسلامی پس از ۲۱ سال هجرت، به وطن بازگشت و تمامی تجربیات انقلابی و علمی خود را در خدمت انقلاب اسلامی ایران گذاشت، اظهار داشت: بازگشت به وطن با وجود تمامی پیشنهادهای کاری و موقعیتی که شهید چمران در آمریکا داشت، نشان دهنده این است که وی به عنوان یک انسان فرهیخته خود را مختص به زمان و مکان خاصی نمی‌دانسته است.

وی افزود: شهید چمران نیاز به حضور خود در وطن را احساس می‌کرد و تمام سالهای حضور وی در کشور مملو از ایثارگری، مجاهدت و تلاش بود.

وی با تاکید بر اینکه خلوص نیت در کارهای شهید چمران از اثرات چنگ زدن وی به ریسمان الهی بود، اضافه کرد: این شهید بزرگوار امور را با هدف رضایت و خشنودی خدا و با توکل به او انجام می‌داد.

اخوان با بیان اینکه تمام سالهای حضور شهید چمران در کشور مملو از ایثارگری و تلاش بود، افزود: خلوص نیت باید الگوی مسئولان کشور در کارها باشد.