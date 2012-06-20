برنامه ریزان شهری اصفهان برای عبور مترو از نقش جهان سیاسی کاری نکنند

عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه "آیا عبور مترو به بهانه توسعه از کنار آثار و بناهای تاریخی اصفهان معقول است"، اظهار داشت: توسعه و عمرانی مورد قبول است که بتواند سهولت‌هایی را در زندگی ایجاد کند و ابعاد مختلف زندگی مبتنی بر دیدگاه‌های اسلامی و رویکردهای فرهنگی اسلام را برای جامعه مهیا سازد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش خروج از ادوار گذشته و حرکت به سمت پیشرفت و تکنولوژی باید هم‌راستا با حفظت از میراث فرهنگی گذشتگان و جاذبه های گردشگری باشد، تصریح کرد: باید متناسب با زمان امروز برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام دهیم که آیندگان بدانند به دستاوردهای قبلی توجه کرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دلیلی برای وارد کردن آسیب به میراث ماندگار دوره اسلامی و شاهکارهای معماری در شهر اصفهان وجود ندارد.

وی خطاب به برنامه‌ریزان‌شهری گفت: انتظار داریم با لحاظ کردن خواست عموم مردم بر توسعه حمل و نقل به دور از سیاسی‌کاری و یا منفعت‌های باندی و گروهی تلاش کنند تا به فناوری‌های روز در عرصه حمل و نقل دست یابیم.

مقتدایی ادامه داد: نباید با اقدامات نادرست، بیهوده مردم را دچار نگرانی و حساسیت کنیم.

وی ساخت‌وساز نگرش‌های فرهنگی باید با لحاظ مشاهده بخش‌های فرهنگی در عرصه‌های عمرانی رعایت شود، افزود: همانگونه که در دوره صفویه معماری متأثر از اندیشه‌ها و آرمان‌های اسلامی بود در این دوره باید بخش‌های هنری و عمرانی نیز متأثر از اندیشه اسلامی باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم اصفهان همانند مردمان دیگر استان‌های کشور به آثار فرهنگی و میراث ماندگار گذشته علاقه‌مند هستند بنابراین آسیب به بناهای تاریخی و مذهبی به بهانه ایجاد تکنولوژی مورد رضایت مردم نیست.