به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: شهرداری اصفهان با همکاری استانداری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور ارتقای جایگاه بین‌المللی کشورمان بعد از دو دهه به عنوان اولین برنامه رسمی و گسترده، هفته فرهنگی جمهوری اسلامی و اصفهان را در شهر بیروت لبنان برگزار می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مقامات رسمی لبنان از نمایشگاه فرهنگی و هنری کشورمان در بیروت لبنان بازدید می‌کنند، تصریح کرد: در این نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی و نقاشی برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته می‌شود.

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان یادآور شد: جاذبه های کشورمان به خصوص اصفهان، به سبک کودکانه معرفی و غرفه ای تحت عنوان ایران شناسی در این هفته فرهنگی برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با برپایی غرفه فرهنگی و ارائه بروشور و لوح‌های فشرده به زبان عربی برنامه‌هایی برای آشنایی مردم و مسئولان بیروت در خصوص جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، تصریح کرد: نمایش دستاوردهای علمی کشورمان، برگزاری تور مجازی، برپایی نمایشگاه عکس از آثار تاریخی و گردشگری و آداب و سنن مردم از دیگر بخش‌های این هفته فرهنگی است.