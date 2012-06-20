کنترل قیمت مسکن در اصفهان با واقعیت مطابقت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه قیمت مسکن در اصفهان و در کشور در دست دولت نیست، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت مسکن در دست بازارهای معاملاتی و بخش خصوصی است و تحت تأثیر شرایطی است که در کشور اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که بر قیمت مسکن نظارت وجود دارد، گفت: قیمت مسکن با تغییر و تحولات بازار و بالا رفتن قیمت طلا و ارز و یا پایین آمدن آن تغییر می‌کند و این عوامل تأثیر مستقیم بر قیمت مسکن دارد و نظارت چندانی بر روی آن وجود نیست و این که مسئولان می‌گویند قیمت مسکن تحت کنترل است با واقعیت مطابقت ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: اخباری مبنی بر کنترل قیمت‌ها منتشر می‌شود که فقط یک ادعاست و عملاً هیچ ارگانی نمی‌تواند در فرایند قیمت گذاری دخالت و آن را کنترل کند.

وی بیان داشت: ارگانی می‌تواند در کنترل قیمت دخالت کند که در سایر زمینه‌ها نیز نظارت داشته باشد، در کلانشهر اصفهان نیز مسکن بسیار است اما نکته اینجاست که همه منتظر افزایش قیمت برای فروش آن هستند.

نصر اصفهانی با اشاره به وضعیت مسکن در اصفهان ادامه داد: وضعیت مسکن در حال تورم و یا تنزل نیست بلکه راکد است و تصمیم مردم در افزایش یا کاهش قیمت مسکن تأثیر به سزایی دارد علاوه بر آن بحث کنترل مسکن مهر در کنترل قیمت‌ها هم در بخش خرید و هم در بخش فروش تأثیر گذار است.

پیاده روهای اصفهان با منظر شهری همخوان می‌شود



رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم اجرای طرح نهضت پیاده رو سازی برای استاندارد کردن‌پیاده روها گفت: در این طرح تمام پیاده روهای موجود در اصفهان باید زیر سازی و مناسب سازی شود.

مصطفی بهبهانی دقت در اجرای طرح‌های پیاده روسازی و رعایت استانداردهای لازم در این زمینه و استفاده از مصالح با کیفیت در این طرح‌ها را از مسئولان حوزه معاونت عمران شهری خواستار شد و بیان داشت: پیش بینی خطوط عبور ویژه نابینایان و محور دوچرخه در پروژه های پیاده رو سازی ضروری است و باید در این طرح تمام پیاده رو های موجود در شهر اصفهان زیرسازی و مناسب سازی شده و موانع عبور شامل رمپ‌ها، پله‌ها، رنگ و طرح آن‌ها رفع شود و با سیما و منظر شهری تناسب پیدا کند.

وی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان طرح جامع پیاده روهای اصفهان را تدوین کرده و ساماندهی پیاده روها در برنامه پنج ساله شهرداری پیش بینی شده که بر اساس آن به مرور مسیرهای تردد مناسب سازی می‌شوند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای این منظور سه ردیف از بودجه های سالانه شهرداری در نظر گرفته شده، یادآور شد: قسمت قابل توجهی از پیاده روها قابلیت ساماندهی دارند بنابراین سنگفرش‌های جدید در سطح معابر استفاده خواهد شد.

بهبهانی تصریح کرد: نکته مهم در این خصوص، مناسب سازی همه فضاهای شهری از جمله پیاده روهاست که در دستور کار شهرداری قرار دارد تا نابینایان، معلولان حرکتی و عابران پیاده بتوانند به راحتی از معابر و امکانات شهری استفاده کنند.

وی علت اصلی بی توجهی به پیاده روهای شهر را حق تقدم برای خودروها دانست و اذعان داشت: در طرح جدید به تردد عابران توجه ویژه ای شده است به طوری که پیاده روها به جای خیابان‌ها امتداد داده می‌شوند.

گسترش برنامه‌های قرآنی در محله‌های شهر اصفهان الزامی است



عضو شورای اسلامی شهر اصفهان بر ضرورت گسترش برنامه‌های قرآنی در محله‌های شهر اصفهان تاکید کرد و گفت: با توجه به تعداد زیاد محله‌ها در شهر اصفهان، تاسیس دارالقرآن در مناطق سطح شهر ضروری است.

سید ناصر رضوی با تاکید بر این مطلب افزود: گسترش برنامه‌های قرآنی باید در محله‌های شهر اصفهان در دستور کار قرار گیرد و محور اصلی برنامه های محلات نیز قرآنی باشد.

وی با اشاره به فعالیت کانونهای فرهنگی هنری در مساجد تصریح کرد: تربیت و تقویت بنیه دینی و مذهبی نوجوانان و جوانان با برنامه ریزی دقیق سبب جذب آن‌ها به طرف مساجد می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به ضرورت رسیدگی به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اشاره و تصریح کرد: لازم است به کانونهای فرهنگی هنری مساجد که از امکانات، تجهیزات کافی و مکان مناسب برخوردار نیستند رسیدگی شود تا زمینه فعالیت جوانان بیشتر فراهم شود.

وی برگزاری آیین انس با قرآن و ترویج برنامه های قرآنی در مساجد سطح شهر را مؤثرترین برنامه فرهنگی دانست و اذعان داشت: برنامه های قرآنی در مساجد موجب ترویج تربیت قرآنی در جامعه می‌گردد و شرایط سلامت اجتماعی را فراهم می‌آورد.

رضوی اعلام کرد: برنامه های قرآنی و تلاش برای نهادینه کردن اخلاق قرآنی در جامعه سعادت دنیوی و اخروی را تضمین می‌کند و شرایط تحقق کامل حقوق شهروندی در جامعه به صورت کامل در جامعه فراهم می‌شود.

وی اظهار داشت: هدایت الهی و برکات زندگی مهم‌ترین تأثیرات تربیت قرآنی در جوامع اسلامی است که متولیان برنامه‌های فرهنگی باید به این مهم توجه بیشتری داشته و این اقدامات را سرلوحه برنامه‌های کاری خود قرار دهند.