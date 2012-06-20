4 متجاوز به عنف بامداد امروز در تهران اعدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این چهار نفر بامداد چهارشنبه به اتهام تجاوز به عنف با حکم دادگاه و با حضور معاون دادستان تهران در ملاء عام اعدام شدند.

اعدام متهمان ساعت 6 بامداد در محله شاهد در خیابان شهید محلاتی شرق تهران انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از متهمان مرد جوانی است که سه سال قبل یک شب در حوالی میدان آزادی یک دختر دانشجو را با تهدید چاقو وحشیانه مورد تجاوز قرار داده بود اما به دلیل باقی ماندن تلفن همراهش در صحنه وقوع جرم مأموران پلیس موفق شدند او را دستگیر کنند.

در پرونده دیگر فردی در تیرماه سال 87 خود را به عنوان یکی از دوستان شوهر یک زن معرفی کرده و به بهانه دادن یک بسته از سوی شوهرش به او در خانه‌اش تجاوز کرده است.

همچنین در پرونده سوم مرد جوانی در پوشش مسافربر اقدام به سوار کردن زنان جوان کرده و سپس با تغییر مسیر در محلی خلوت به آنها تجاوز کرده است. جبار سینگ یا همان احسان متهم دیگری است که در سال 85 پسر جوان 17 ساله‌ای را مورد تجاوز قرار داده و از اشرار سابقه دار بوده است.