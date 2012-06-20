  1. جامعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۷

معاون دادستان تهران:

احکام اعدام با دستور قوه قضائیه در ملاء عام اجرا می‌شود

احکام اعدام با دستور قوه قضائیه در ملاء عام اجرا می‌شود

سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد: در هر مقطعی که قوه قضائیه مصلحت بداند احکام اعدام در ملاء عام اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون امیرآبادی در حاشیه مراسم اعدام چهار متجاوز به عنف در جمع خبرنگاران گفت: اجرای احکام قطع ید، اعدام و قصاص در ملاء عام برای افرادی که مجرم هستند و بنای انجام اعمال مجرمانه دارند تاثیر به سزایی دارد و از نظر سیاست کیفری اجرای این احکام به نوعی پیشگیری از جرم محسوب می شود.

وی افزود: قبلا هم گفته ایم در هر مقطعی که قوه قضائیه مصلحت بداند احکام اعدام در ملاء عام اجرا می شود.

معاون دادستان تهران گفت: ما با افرادی که به هر نحوی نظم جامعه را برهم زده و متجاوز به عنف باشند برخورد قاطع کرده و در صورتی که محاکم کیفری حکم به مجازات در ملاء عام صادر کنند احکام اجرایی می شود.

کد مطلب 1630575

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