به گزارش خبرنگار مهر، فریدون امیرآبادی در حاشیه مراسم اعدام چهار متجاوز به عنف در جمع خبرنگاران گفت: اجرای احکام قطع ید، اعدام و قصاص در ملاء عام برای افرادی که مجرم هستند و بنای انجام اعمال مجرمانه دارند تاثیر به سزایی دارد و از نظر سیاست کیفری اجرای این احکام به نوعی پیشگیری از جرم محسوب می شود.

وی افزود: قبلا هم گفته ایم در هر مقطعی که قوه قضائیه مصلحت بداند احکام اعدام در ملاء عام اجرا می شود.

معاون دادستان تهران گفت: ما با افرادی که به هر نحوی نظم جامعه را برهم زده و متجاوز به عنف باشند برخورد قاطع کرده و در صورتی که محاکم کیفری حکم به مجازات در ملاء عام صادر کنند احکام اجرایی می شود.