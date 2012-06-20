عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه
- یک حزب در ترکیه پیشنهاد داد تا حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک بدون قید شرط سلاح های خود را زمین بگذارد.
- مبارک در یک قدمی مرگ قرار گرفته است.
- 7 شهروند نوار غزه در حملات اسرائیلی ها کشته شدند.
- بحران سیاسی در پاکستان پس از برکناری نخست وزیر این کشور شدت گرفت.
- سازمان ملل ناظران خود را در سوریه نگه خواهد داشت.
- منابع خبری در مصر از به کما رفتن مبارک خبر می دهند.
آفریقا
- عامل کشتار رواندایی ها به حبس ابد محکوم شد.
آمریکا
- جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس در پی پناهندگی به اکوادور است.
- احمدی نژاد از ریو عازم بولیوی می شود.
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