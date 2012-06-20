  1. بین الملل
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

خاورمیانه

- یک حزب در ترکیه پیشنهاد داد تا حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک بدون قید شرط سلاح های خود را زمین بگذارد.

- مبارک در یک قدمی مرگ قرار گرفته است.

- 7 شهروند نوار غزه در حملات اسرائیلی ها کشته شدند.

- بحران سیاسی در پاکستان پس از برکناری نخست وزیر این کشور شدت گرفت.

- سازمان ملل ناظران خود را در سوریه نگه خواهد داشت.

- منابع خبری در مصر از به کما رفتن مبارک خبر می دهند.

آفریقا

- عامل کشتار رواندایی ها به حبس ابد محکوم شد.

 آمریکا

- جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس در پی پناهندگی به اکوادور است.

- احمدی نژاد از ریو عازم بولیوی می شود.

کد مطلب 1630584

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