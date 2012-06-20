عباس قبادی در گفتگو با مهر از انجام طرح سنجش کیفیت نان در کشور خبرداد و گفت: بر اساس نتایج حاصل از گزارش سنجش کارشناسی کیفیت نان تولیدی در کشور توسط گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی کنترل کیفی مرکز پژوهش‌های غلات، میانگین نمره کیفیت نان در اردیبهشت ماه امسال، 6/74 از 100 بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: آزمایشگاه‌های شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق ماهانه از 3 درصد واحدهای نانوایی استان با در نظرگرفتن پراکنش جغرافیایی واحدهای نانوایی و نوع نان تولیدی، نمونه‌برداری و ضمن مطابقت با معیارهای کیفی، نمره کیفیت نمونه‌های نان استان مربوطه را تعیین می‌کنند.

وی تصریح کرد: کل نمونه‌های نان مورد ارزیابی دراردیبهشت ماه 970 عدد بوده که شامل 128 نمونه نان سنگک، 273 نمونه نان بربری، 227 نمونه نان تافتون و 342 نمونه نان لواش است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: مقایسه نمره کیفیت نان در واحدهای نانوایی سطح کشور نشان می‌دهد که نمره کیفیت در نان سنگک 8/78، نان بربری 8/75، نان تافتون 74 و نان لواش 6/72 از 100 بوده است.

به گفته قبادی، کیفیت نان کشور در مجموع قابل قبول و روند نسبتاً ثابتی را در ماههای اخیر طی کرده است.