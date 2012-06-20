تولید نانوداروی زیست تخریب پذیر برای درمان التهاب لوزه و سینوزیت حاد

به گزارش خبرگزاری مهر، داروی کلاریترومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولیدی است که فعالیت ضد میکروبی از خود نشان می دهد. این دارو برای درمان ‏گلو درد، التهاب لوزه ها، سنوزیت باکتریایی حاد، تشدید برونشیت مزمن و عفونت ها تجویز می شود ولی به علت طعم بد، ایجاد خشکی و تورم در دهان مشکلاتی را برای بیمار ایجاد می کند. علاوه بر این در زمان کوتاهی مقدار زیادی از دارو در بدن آزاد می شود.

برای رفع مشکلات این دارو محققان دانشگاه آزاد با همکاری دانشگاه شهید بهشتی با مطالعه بر روی نانوسیلیکاهای متخلخل توانستند با ‏استفاده از نانوسیلیکای عامل دار شده، سیستم رهایش داروی کلاریترومایسین را به عنوان نگهدارنده دارو عرضه کنند. این نانو دارو زیست تخریب پذیر است و پایداری مناسبی نیز دارد.



نتایج بررسی های این نانو دارو نشان داد که رهایش دارو با استفاده از این سیستم بهبود یافته است همچنین نشان داد که ذخیره سازی و انتشار دارو با تغییرات ‏pH‏ سازگار است به گونه ای که وقتی ‏pH‏ محیط کمتر از 4 شود این نانو دارو حدود 97 درصد از ‏داروی خود را آزاد می کند.‏