تازه های کتاب در حوزه هنری مازندران رونمایی می شوند

حجت الاسلام سید ولی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رونمایی از تازه های کتاب در حوزه ادبیات پایداری توسط حوزه هنری استان روز پنجشنبه هفته جاری با حضور رئیس حوزه هنری کشور برگزار می شود.
وی افزود: پنج عنوان از هشت اثر قابل رونمایی در مورد خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام بوده و یک عنوان شعر و دو عنوان داستان دفاع مقدس رونمایی می شود.
هاشمی با اشاره به اینکه دو اثر از این کتب توسط انتشارات سوره حوزه هنری به چاپ رسیده است، افزود: روزگار عسرت نوشته سید ولی هاشمی و به رنگ کودکی نوشته حسن و حسین شیردل بوده که یکی در مورد خاطرات رزمندگان استان در دفاع مقدس است.
این مسئول حوزه هنری مازندران گفت: روزگار عسرت و یوحنا از کتب ادبیات پایداری بوده که مربوط به رزمندگان دوران دفاع مقدس است.
وی بیان داشت: این مراسم صبح پنجشنبه با حضور هنرمندان و نویسندگان به نام استان و کشور و با حضور رئیس حوزه هنری کشور در ساری برگزار می شود.
ساری - خبرگزاری مهر: مسئول ادبیات پایداری حوزه هنری مازندران گفت: با حضور رئیس حوزه هنری کشور، از هشت کتاب تالیف شده حوزه هنری استان در عرصه دفاع مقدس رونمایی می شود.
حجت الاسلام سید ولی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رونمایی از تازه های کتاب در حوزه ادبیات پایداری توسط حوزه هنری استان روز پنجشنبه هفته جاری با حضور رئیس حوزه هنری کشور برگزار می شود.
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