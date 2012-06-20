تازه های کتاب در حوزه هنری مازندران رونمایی می شوند

حجت الاسلام سید ولی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رونمایی از تازه های کتاب در حوزه ادبیات پایداری توسط حوزه هنری استان روز پنجشنبه هفته جاری با حضور رئیس حوزه هنری کشور برگزار می شود.



وی افزود: پنج عنوان از هشت اثر قابل رونمایی در مورد خاطرات دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام بوده و یک عنوان شعر و دو عنوان داستان دفاع مقدس رونمایی می شود.



هاشمی با اشاره به اینکه دو اثر از این کتب توسط انتشارات سوره حوزه هنری به چاپ رسیده است، افزود: روزگار عسرت نوشته سید ولی هاشمی و به رنگ کودکی نوشته حسن و حسین شیردل بوده که یکی در مورد خاطرات رزمندگان استان در دفاع مقدس است.



این مسئول حوزه هنری مازندران گفت: روزگار عسرت و یوحنا از کتب ادبیات پایداری بوده که مربوط به رزمندگان دوران دفاع مقدس است.



وی بیان داشت: این مراسم صبح پنجشنبه با حضور هنرمندان و نویسندگان به نام استان و کشور و با حضور رئیس حوزه هنری کشور در ساری برگزار می شود.