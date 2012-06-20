به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ترانه "قلاده‌های طلا" با اجرای حامد زمانی به‌عنوان خواننده این اثرسینمایی با حضور ابوالقاسم طالبی کرگردان فیلم قلاده‌های طلا، محمد خزایی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی، وحید جلیلی مشاور فرهنگی، محمدمهدی سیار شاعر ترانه و امید رهبران تنظیم‌کننده اثر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم قطعه "عهد ایران" که جزء اولین آثار ساخته شده در این حوزه بود، برای حاضران در سالن پخش شد و پس از آن قطعه "خیابان شهادت" براساس شعری از حمید درویشی که به شهادت حسین غلام کبیری بسیجی که در درگیری‌های پس از انتخابات سال 88 به شهادت رسید، اختصاص داشت.

پس از پایان این نماهنگ، محسن صفایی مسئول جمع‌آوری ترانه‌های این آلبوم در معرفی ترانه "قلاده‌های طلا" گفت: فیلم قلاده‌های طلا از جمله آثاری است که همه علاقمندان به جمهوری اسلامی را به وجد آورد و خیلی خوشحالیم که این فیلم با ترانه تاثیرگذاری که دارد در تاریخ سینما ایران به ثبت رسید.

وی در ادامه افزود: البته از سوی دیگر ناراحت هستیم که خیلی دیر ساخته شد و ای کاش در همان دوران پس از انتخابات این فیلم ساخته می‌شد. پس از پایان نمایش این فیلم وقت آن رسیده بود که ادای احترام به سازندگان این اثر سینمایی انجام شود.

پس از پایان صحبت‌های این مسئول موسیقی در جبهه مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی، حامد زمانی به روی صحنه آمد و در ابتدا قطعه "تحریم" از اشعار خودش را خواند و پس از آن قطعه "قلاده‌های طلا" را اجرا کرد.

در ادامه این نشست محمدمهدی سیار شاعر موسیقی "قلاده‌های طلا" درباره کم و کیف سرودن این قطعه گفت: خیلی خوشحالم که در این جمع حاضرم اگر زیبایی و حسنی در این شعر بوده از توجه ویژه آقای طالبی ‌است که این فرصت را به من داد که شعر این ترانه را بسرایم.

وی در ادامه افزود: یکی از هوشمندی‌های فیلم قلاده‌های طلا و همچنین کارگردان اثر این بود که حوادث پس از انتخابات لایه‌های پنهان بسیاری داشت که یکی از آن لایه‌ها مسائل امنیتی و اطلاعاتی بود که پنهان‌ترین بخش این اتفاق‌ها بود اما هنر طالبی این بود که لایه‌های پنهان این ماجرا را کشف کرد و آنها را دستمایه ساخت فیلم سینمایی کرد.

سیار در پایان صحبت‌های خود افزود: وظیفه هنر در عرصه‌های فرهنگی به نوعی تنبه است به این معنا که این فیلم با نگاه تنبه مآبانه خود موفق شدند لایه‌های پنهانی حوادث پس از انتخابات را کشف کند.

در ادامه این نشست وحید جلیلی که به‌عنوان مجری و کارشناس در جلسه حضور داشت از حامد زمانی خواست که درباره چگونگی اجرای این ترانه صحبت کند؛ حامد زمانی در این ارتباط گفت: در اجرای آثارم شعر محور هستم و معتقدم که شعر به اجرای اثر موسیقی جریان می‌دهد و از آنجا که در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده‌ام ترجیح می‌دهم در عرصه موسیقی هم فعالیت سیاسی داشته باشم و اشعار سیاسی بخوانم.

وی در پایان صحبت‌های خود به دلایل خواندن ترانه "قلاده‌های طلا" اشاره کرد و گفت: من پیش از این در تدارک تهیه آلبوم موسیقی عاشقانه‌ بودم اما اینکه چرا یک دفعه تصمیم گرفتم در این فضا فعالیت کنم این است که احساس خطر کردم و باید پس از حوادث اتفاق افتاده خط شکنی می‌کردم و این خط شکنی باید همراه با ساختارشکنی باشد از همین رو تصمیم گرفتم این خط شکنی را با فضایی مدرن همراه کنم. به همین دلیل از تم موسیقی راک برای اجرای این قطعه استفاده کردم.

در ادامه این برنامه ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم سینمایی قلاده‌های طلا درباره ساخت موسیقی این فیلم گفت: برای من یک رویا بود که روزی از راه برسد که گیتار برقی و موسیقی راک در خدمت اهداف انقلاب اسلامی قرار بگیرد.

وی در ادامه به فضای مقوله هنر در گذشته اشاره کرد و گفت: فضای تداعی شده برای هنر در گذشته به جایی رسیده بود که هنرمندان به نوعی ترسیده بودند. به این معنا که هنرمند با روحیه لطیفی که دارد با هیاهو به زودی عقب‌نشینی می‌کند و یا یک توجه و حمایت هم روحیه می‌گیرد.

این کارگردان در ادامه به دو قطبی شدن در تعریف هنر اشاره کرد و گفت: ترس هنرمندان در گذشته به این نقطعه رسیده بود که هنرمندان را به دو قطب هنرمند حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می‌کردند. برای فیلم "قلاده‌های طلا" هم این فضایی دو قطبی با عنوان حکومتی و غیرحکومتی ایجاد شد که البته برای من اهمیتی نداشت و با ساخت فیلم قلاده‌های طلا اثبات کردم که هنرمند طرفدار اسلام هستم و اساسا هنرمند حاکمیت اسلام هستم.

در ادامه این نشست محمد خزایی تهیه‌کننده این فیلم هم گفت: موسیقی هنری پرزرق و برق است. اما اینکه چرا با این همه ظواهر زیبا جوانی سراغ موسیقی سیاسی و متعهدانه می‌رود جای خوشحالی دارد. به اعتقاد من زمان آن رسیده که آدم‌های معتقد به اسلام و ولایت فقیه وارد عرصه هنر شوند و جایگزین افرادی شوند که تفکر دنیای غرب را در آثار خود تبلیغ می‌کنند و خوشبختانه نسل جوان نسلی با سواد و متعهد وارد سینما می‌شوند.

وحید جلیلی در پایان این نشست گفت: مشکل کنونی ما جریانی است که در برابر حوادث سال‌های اخیر سکوت کرده‌اند. این خطر بزرگی است و خطرش از ساکتین درون و بیرون فتنه کمتر نیست.