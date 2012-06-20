20 درصد مدارس اصفهان امکانات هوشمندسازی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام خشوعی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی جاری ۲۰ درصد مدارس استان اصفهان به امکانات لازم برای اجرای طرح هوشمند سازی تجهیز می‌شوند، اظهار داشت: یک هزار و ۳۰۰ مدرسه در استان در مسیر هوشمند سازی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه امکانات سمعی بصری فناوری اطلاعات می‌تواند در تفهیم دروس به دانش‌آموزان کمک‌های فراوانی داشته باشد، افزود: هوشمند سازی مدارس و استفاده از ابزارهای کمک آموزشی دانش آموزان مختلف را برای یادگیری ترغیب می‌کند.

رئیس گروه فناوری و اطلاعات اداره آموزش و پرورش با بیان اینکه هوشمندسازی مدارس شامل نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه هوشمند و تمام هوشمند است، ادامه داد: هزینه هوشمندسازی هر کلاس درس حدود چهار میلیون تومان است.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از این اعتبار توسط ادارات و مدارس تامین می‌شود، بیان داشت: برخی دانش‌آموزان به دلیل عدم موفقیت تحصیلی ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار می‌شوند.

خشوعی تصریح کرد: وجود تنوع در آموزش بصری سبب جذب استعدادهای مختلف می‌شود.

خطوط ویژه‌ای مخصوص نابینایان در پیاده‌روها تعبیه شود

مصطفی بهبهانی عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اجرای طرح نهضت پیاده‌رو سازی بیان داشت: باید در راستای استاندارد کردن‌ پیاده‌روها تلاش کنیم.

وی با باین اینکه در این طرح تمام پیاده‌روهای موجود دراصفهان باید زیرسازی و مناسب سازی شوند، ادامه داد: دقت در اجرای طرح‌های پیاده‌رو سازی و رعایت استانداردهای لازم در این زمینه و استفاده از مصالح با کیفیت در این طرح‌ها باید مورد توجه مسئولان معاونت عمران شهری قرار گیرد.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: پیش بینی خطوط عبور ویژه نابینایان و محور دوچرخه در پروژه‌های پیاده‌رو سازی ضروری است.

وی با بیان اینکه باید در این طرح تمام پیاده‌روهای موجود در شهر اصفهان زیرسازی و مناسب سازی شوند، تاکید کرد: همچنین باید موانع عبور شامل رمپ‌ها، پله‌ها، رنگ و طرح آنها رفع شود و با سیما و منظر شهری تناسب پیدا کند.

بهبهانی با اشاره به اینکه شورای شهر طرح جامع پیاده‌روهای اصفهان را تدوین کرده و ساماندهی پیاده‌روها در برنامه پنج ساله شهرداری پیش بینی شده، اظهار داشت: بر اساس آن به مرور مسیرهای تردد مناسب‌سازی می‌شوند.

وی اضافه کرد: برای این منظور سه ردیف از بودجه‌های سالانه شهرداری در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از پیاده‌روها قابلیت ساماندهی دارند، افزود: بنابراین سنگفرش‌های جدید در سطح معابر استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نکته مهم در این مورد اینکه مناسب سازی همه فضاهای شهری از جمله پیاده‌رو‌ها دارای اهمیت است، ادامه داد: نابینایان، معلولین حرکتی و عابران پیاده نیز باید بتوانند به راحتی از معابر و امکانات شهری استفاده کنند.