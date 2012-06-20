"آندری شوچنکو" از فوتبال ملی خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندری شوچنکو" سه شنبه شب در گروه D یورو 2012 به همراه اوکراین با نتیجه یک بر صفر مقابل انگلیس شکست خورد و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

وقتی خبرنگاران در پایان بازی از شوچنکو پرسیدند که آیا این آخرین بازی ملی وی بوده، گفت: شاید. من فقط در یک بازی دوستانه دیگر که آن هم دیدار خداحافظی‌ام است شرکت خواهم کرد.

شوچنکو در خصوص توپ "مارکو دویچ" که از خط دروازه انگلستان رد شد اما داور آن را گل اعلام نکرد، گفت: فکر می‌کنم آن توپ گل شد. چنین چیزی هم برای انگلستان در جام جهانی 2010 رخ داد. من فکر می‌کنم آن گل می‌توانست خیلی چیزها را تغییر دهد.

وی در پایان گفت: ما در دیدار با انگلستان بازی را کنترل کردیم و مالکیت توپ در اختیارمان بود. انگلستان برنده شد و من به آنها تبریک می‌گویم. انگلستان تیم قدرتمندی است اما بازی آنها با ایتالیا دیدار دشواری خواهد بود.