  1. ورزش
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۳

مسابقات فوتبال یورو 2012/

"آندری شوچنکو" از فوتبال ملی خداحافظی کرد

"آندری شوچنکو" از فوتبال ملی خداحافظی کرد

مهاجم کهنه کار تیم ملی فوتبال اوکراین پس از حذف تیم کشورش از رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از خداحافظی خود با فوتبال ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندری شوچنکو" سه شنبه شب در گروه D یورو 2012 به همراه اوکراین با نتیجه یک بر صفر مقابل انگلیس شکست خورد و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی بازماند.

وقتی خبرنگاران در پایان بازی از شوچنکو پرسیدند که آیا این آخرین بازی ملی وی بوده، گفت: شاید. من فقط در یک بازی دوستانه دیگر که آن هم دیدار خداحافظی‌ام است شرکت خواهم کرد.

شوچنکو در خصوص توپ "مارکو دویچ" که از خط دروازه انگلستان رد شد اما داور آن را گل اعلام نکرد، گفت: فکر می‌کنم آن توپ گل شد. چنین چیزی هم برای انگلستان در جام جهانی 2010 رخ داد. من فکر می‌کنم آن گل می‌توانست خیلی چیزها را تغییر دهد.

وی در پایان گفت: ما در دیدار با انگلستان بازی را کنترل کردیم و مالکیت توپ در اختیارمان بود. انگلستان برنده شد و من به آنها تبریک می‌گویم. انگلستان تیم قدرتمندی است اما بازی آنها با ایتالیا دیدار دشواری خواهد بود.

کد مطلب 1630600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها