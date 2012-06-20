نوسازی بقعه 100 امامزاده در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی اظهار داشت: در سال 91 بالغ بر 100 امامزاده استان نوسازی می شود.

وی افزود: مازندران بیش از هزار و 200 امامزاده دارد که این بزرگترین افتخار برای مردم ولایتمدار استان بوده که از جمله شهرت این مردم بزرگوار پناه دادن و افتخار میزبانی این امامزادگان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در سال گذشته ساختمان 97 امامزاده که در حال تخریب بوده، طرحهای جامع و یا تیپ تهیه و از سوی سازمان اوقاف تائید شد و کلنگ آنان زده شد و این امامزادگان از 20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

سهرابی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای احداث و ساخت و ساز امامزادگان گفت: اعتبار اولیه برای اجرای طرحهای جامع و تیپ امامزادگان از سوی اداره کل اوقاف اختصاص یافته و برای پیشرفت آن نیاز به همکاری خیران و نیکوکاران بوده که می توانند در این امر خیر و ماندگار سهیم باشند.

وی بیان داشت: در سال گذشته به این امامزادگان تاکنون 22 میلیارد ریال مساعدت شده است.

وی گفت: مردم می توانند قسمتی از اموال و دارایی های خود را برای امامزادگان وقف کند تا عواید حاصل از این موقوفات صرف امامزادگان شود و این عمل نیک تا قیام قیامت برایشان باقی بماند.

سهرابی گفت: احداث کامل این 100 امامزاده حداقل به 150 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که همت مسئولان سازمان اوقاف ، استانداری مازندران و خیران و نیکوکاران استان را طلب می کند.