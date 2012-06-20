برپایی اختتامیه جشنواره «باغ کودکی» در روز قلم

مریم صباغ زاده ایرانی، مسئول مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پررش فکری کودکان و نوجوانان درگفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری اختتامیه دومین جشنواره «باغ کودکی» با موضوع تولید آثار ادبی و هنری فاخر توسط کارمندان کانون پرورش فکری در تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: این جشنواره در زمستان سال گذشته فراخوان خود را در چهار بخش شعر، داستان، تصویر و عکس منتشر کرد و توانست 690 اثر را نیز در طول فراخوان خود جذب کند.

وی افزود: جشنواره در دوره دوم خود با موضوع قابلیت‌های زندگی مهدوی برگزار شد و روز 14 تیر و در آستانه نیمه شعبان برگزیدگان خود را نیز معرفی می‌کند.

صباغ زاده با اشاره به اینکه در این جشنواره تنها مدیران، کارکنان و کارشناسان کانون می‌توانستند به ارسال اثر بپردازند، گفت: فرآیند داوری آثار رسیده نیز به پایان رسیده است و مراسم اختتامیه نیز در سالن غدیر کانون پرورش فکری همزمان با روز قلم برگزار خواهد شد.

دبیر دومین جشنواره «باغ کودکی» افزود: در میان آثار رسیده بیشترین حجم اثر به بخش عکس مربوط بود و رضایت داوران را نیز جلب کرد؛ تا جایی که به راحتی می‌توان از دل آنها کتاب آثار برگزیده جشنواره را منتشر کرد که شامل 40 قطعه عکس و نیز تصویرگری‌های منتخب خواهد بود.

وی همچنین از انتشار کتاب آثار برگزیده در حوزه داستان و شعر خبر داد و گفت: 20 شعر و 20 داستان برگزیده این دوره از جشنواره را نیز همزمان با مراسم اختتامیه در قالب کتاب مجزایی منتشر خواهیم کرد.

به گفته صباغ زاده، همزمان با مراسم اختتامیه این جشنواره نمایشگاه تصویرگری و عکس به مناسبت این دوره از جشنواره نیز برگزار خواهد شد.

جشنواره باغ کودکی از سوی مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پررش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری دفتر مشاور در امور بانوان کانون و مدیریت کانون پرورش فکری استان تهران برگزار می‌شود.