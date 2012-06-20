صنعت نفت باید جزو پنج تیم اول شود/ ضعف دستگاه فوتبال در برخورد با متخلفان

علی حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هدف گذاری این تیم برای فصل آینده تصریح کرد: ما از "خوزه آلبرتو کاستا" سرمربی تیم رتبه‌های بالای جدول را خواسته‌ایم و این موضوع در قرارداد ایشان ذکر شده است. تاکید ما این است که صنعت نفت باید جزو چهار، پنج تیم اول باشد.

وی خاطرنشان کرد: کاستا از بازیکنان جذب شده راضی است. تعدادی از این بازیکنان در لیست او قرار داشتند و تعدادی دیگر هم با نظر باشگاه جذب شدند. ضمن اینکه چند بازیکن جوان هم از تیم‌های پایه در تیم اصلی ما قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه این تیم هنوز به دو بازیکن دیگر نیاز دارد، تاکید کرد: پست دفاع وسط و دفاع راست ما نیاز به تقویت دارد. به همین خاطر چند بازیکن آسیایی مد نظر داریم که هنوز با آنها به توافق نرسید‌ه‌ایم.

حکمت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از فدراسیون فوتبال، گفت: متاسفانه باشگاه‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال و مس کرمان تیم‌شان را کهکشانی می بندند و اصلا به سقف قراردادها اهمیتی نمی‌دهند. این ضعف فدراسیون و دستگاه فوتبال را نشان می‌دهد که نمی‌تواند جلوی این تخلفات را بگیرد. البته خریدهای آنچنانی هم نمی‌تواند ضمانتی برای موفقیت آنها باشد.