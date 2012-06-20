عوامل فساد اقتصادی در هر پست و مقامی باید مجازات شوند

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولان قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با قاطعیت وارد عمل شوند و بعد از بررسی پرونده و مشخص شدن متهمان اصلی بدون توجه به جایگاه و یا وابستگی افراد، رای خود را صادر کند تا حق و حقوق مردم و بیت المال بیش از این ضایع و تباه نشود.

وی در پاسخ سوال خبرنگار مهر در مورد اختلاس و مفاسد اخیر مدیران دولتی اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی مردم انتظار حتی یک تخلف نیز از سوی مسئولان و مدیران ندارند و چند مورد اخیر که باعث ناراحتی و بی اعتمادی مردم شده باید با برخورد قاطع قوه قضایی رسیدگی شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد.

امام جمعه نهاوند در مورد پرونده های اختلاسهای بزرگی که در قوه قضائیه در حال بررسی است، گفت: سوء استفاده جمعی از تسهیلات بانکی فساد بزرگی که در روزهای گذشته برملا شده و متأسفانه چندمدیر و مسئول نیز در این اتفاق دست داشته اند که قوه قضائیه در حال رسیدگی به پرونده و بازگرداندن اموال بیت المال است.

مغیثی با بیان اینکه علت اینگونه فسادها نقص قانون و مقررات بانکی و زیاده خواهی و کم تقوایی افرادی است که مردم به آنها اعتماد کرده اند، گفت: مقررات بانکی باید تغییر و اصلاح و با متخلفین و عوامل پرونده های اختلاس و مفاسد اقتصادی به شدت برخورد شود.

امام جمعه نهاوند تاکید کرد: فرهنگ دینی که همان امانت داری و صداقت و قناعت اسلامی است باید در جامعه حاکم شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه مظهر برخورد و مقابله با بی عدالتی و دست کجی به بیت المال و دزدی است و نباید در برخورد با افراد تبعیضی قائل شود.

امام جمعه نهاوند ادامه داد: همانگونه که قوه قضائیه با سرعت و قدرت و اقتدار وارد عمل شده است باید با همین منوال هم ادامه دهد و هنجار شکنان و کسانی که به بیت المال مردم و حق و حقوق ملت خیانت میکنند به سزای اعمالشان برساند.

وی گفت: مردم از برخورد قاطع و موضع محکم قوه قضائیه در مورد افرادی که با اختلاس و دزدی امنیت اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته اند حمایت می کنند.

امام جمعه نهاوند اضافه کرد: قوه قضائیه حافظ امنیت و مجری عدالت در جامعه است.