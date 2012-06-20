بررسی شخصیت شناسی حضرت ولی عصر (عج) در قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "نهال شوق" که هر هفته با پرداختن یکی از جنبه های مهدویت روی آنتن می رود، جمعه این هفته بحث شخصیت شناسی حضرت ولی عصر (عج) در قرآن کریم را مورد بررسی قرار خواهد داد.

حجت الاسلام خیرالله مردانی مؤلف و استاد حوزه و دانشگاه در این برنامه حضور خواهد داشت و در خصوص سیمای امام زمان(عج) و شخصیت ایشان در آیات قرآن کریم با عباس شکرفروش (مجری برنامه) به گفت و گو می پردازد.

این برنامه با سردبیری عباس شکرفروش و تهیه کنندگی حمید بیرانوند ساعت 15 روز جمعه از رادیو گفتگو پخش می شود.



