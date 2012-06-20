سامانه دیجیتال صداوسیما در نمک آبرود بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهایی، استاندار مازندران شامگاه سه شنبه در این مراسم، عملکرد رسانه ملی در مبارزه با جنگ نرم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: افزایش و تنوع تولیدات تاثیر گذار این رسانه سبب ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و عامل خنثی نمودن توطئه دشمنان خواهد شد.



وی با اشاره به اینکه رسانه ملی و سایر دستگاههای فرهنگی باید با تولید اندیشه و فکر مبتنی بر اسلام ناب محمدی، در راستای ارتقای فرهنگ اسلامی در جامعه بیش از پیش بکوشند، تصریح کرد: برنامه سازان رسانه ملی می توانند با ساخت برنامه های تاثیرگذار و مبتنی بر تحقیق و پژوهش در جهت معرفی دستاوردها و خدمات نظام ،توجه به آداب و رسوم مردم و معرفی مفاخر و شخصیت های برجسته استان گام بردارند.



بهرام حمیدی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز مازندران گفت: با بهره برداری از این فرستنده، جمعیتی بالغ بر 348 هزار نفر در شهرهای رامسر، نوشهر، عباس آباد، تنکابن و چالوس تحت پوشش دیجیتال شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرار می گیرند.



وی با اشاره به اینکه تا پایان سال 92 تمامی مناطق استان تحت پوشش دیجیتالی قرار خواهند گرفت، افزود: مازندران پس از تهران با پوشش 72 درصدی رادیویی و تلویزیونی، رتبه دوم کشور را دارد.

