آسفالت سالانه 300 کیلومتر راه روستایی در کردستان/ کمبودهای حوزه راه نیازمند اعتبارات جهشی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق وجدی شامگاه شنبه در جریان بازدید نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران از طرح های حوزه راه و مسکن کامیاران اظهار داشت: در طول سال و به صورت میانگین حدود 300 کیلومتر راه روستایی در استان کردستان آسفالت شده و به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: آسفالت این میزان راه روستایی هر چند که بیشتر از سایر مناطق کشور است ولی با توجه به عقب ماندگی های استان کردستان در این بخش کافی نیست و به همین دلیل یکی از برنامه های اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان این است که بتواند این میزان را ارتقاء دهد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان عنوان کرد: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان و همچنین سفرهای هیئت دولت به کردستان ردیف های اعتباری مناسبی در اختیار استان کردستان قرار گرفت که انتظار می رود با تلاش و جدیت بیشتر نمایندگان استان سهم بیشتری در اختیار قرار گیرد تا زمینه برای ایجاد تحول در حوزه راه فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بهره مندی از راه روستایی در کردستان در مقایسه با میانگین کشوری حدود 20 درصد کمتر است، یادآور شد: جبران این کمبود با توجه به اعتبارت فعلی ممکن نیست و به همین دلیل باید با برنامه ریزی بهتر در کنار استفاده بهینه از کلیه ظرفیت ها این کمبود را جبران کرد.

وجدی با اشاره به قرار گرفتن شماری از پروژه های حوزه راه و مسکن استان کردستان در قالب طرح مهر ماندگار یادآور شد: قرار است که برای این پروژه ها ردیف های ویژه اعتبار در نظر گرفته شود تا زمینه برای بهره برداری آنها تا خردادماه سال آینده فراهم شود و به نظر می رسد که این بهترین فرصت برای جبران کمبودهای کردستان در این حوزه است.

وی در پایان گفت: همت جدی برای جبران کمبودهای حوزه راه و مسکن در استان کردستان آغاز شده است و به همین دلیل نیز از همه نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در این بخش ما را کمک کنند تا مشکلات این بخش جبران شود.

روز گذشته سید احسن علوی و سالار مرادی نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، صادق وجدی مدیر کل راه و شهرسازی و معاونین وی، علی عسکر روحانی فرماندار کامیاران از طرح ها و پروژه های حوزه های راه، مسکن، عمران شهری و روستایی کامیاران بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفتند.