بلوخین: توپ ما نیم متر از خط دروازه انگلستان رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اوکراین سه شنبه شب در گروه D رقابت‌های یورو 2012 با نتیجه یک بر صفر به انگلستان باخت و این در حالی است که مهاجم این تیم "مارکو دویچ" در دقیقه 60 توپ را وارد دروازه انگلستان کرد اما داور مسابقه رای به ادامه بازی داد.

"اولگ بلوخین" در نشست خبری پایان بازی گفت: در این دیدار پنج داور در زمین حضور داشتند و توپ نیم متر از خط رد شد. اصلا با این حساب ما برای چه به پنج داور نیاز داریم؟ داوران همچنین ضربه‌ای که "اندی کارول" با آرنج به بازیکنان ما زد و همچنین ضربه‌ای که جان تری از پشت به یار اوکراین زد را نادیده گرفتند. کولینا به ما می‌گفت هر ضربه آرنج یک کارت دارد و هر خطای از پشت هم یک کارت زرد.

سرمربی اوکراین در خصوص بازی روز یکشنبه تیم‌های انگلستان - ایتالیا در مرحله یک چهارم نهایی یورو 2012 گفت: این بازی 50-50 است. اگر انگلیسی‌ها با اسپانیا بازی می‌کردند به مراتب کار دشوارتری می‌داشتند. این همان ایتالیایی نیست که جام جهانی 2006 را برد. بگذار ببینیم چه می‌شود.

رقابت‌های جام ملت‌های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادامه پیدا می‌کند.