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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۶

دارایی در گفتگو با مهر:

پروژه مهر آموزش و پرورش نهاوند رتبه عالی استان همدان را کسب کرد

پروژه مهر آموزش و پرورش نهاوند رتبه عالی استان همدان را کسب کرد

نهاوند - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند گفت: پروژه مهر آموزش و پرورش نهاوند در سال 90 - 91 رتبه عالی استان همدان را کسب کرد.

محمد حسین دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه مهر توسط آموزش و پرورش و در هفته اول مهرماه برگزار می شود، گفت: برای اجرای مطلوب این طرح شش کمیته برنامه ریزی و تشکیل شده است.

وی افزود: ساماندهی مطلوب نیروی انسانی، ساماندهی بهینه و مناسب فضاهای آموزشی، شاداب کردن فضاهای آموزشی، انتخاب مدیران نیرومند در مدیریت و معاونت ها، گزینش دبیران توانمند برای تدریس و تهیه تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای ارزش یابی و نظارت از وظایف اعضای این کمیته است.

دارایی گفت: کسب رتبه اول پروژه مهر، کسب رتبه ممتاز استان در ساماندهی نیروی انسانی، کسب رتبه اول شاخص های چند گانه در استان برای سومین سال پیاپی و اجرای طرح کار آموزی و کارورزی بعنوان پروژه عملی هنرجویان در هنرستان ها از دیگر موفقیت های این مجموعه بوده است.

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان نهاوند یادآور شد: در سال تحصیلی آینده 66 کلاس پایه ششم در مدارس نهاوند و روستاها تشکیل می شود که معلمان آن انتخاب و از روز شنبه در کلاس های آموزشی و توجیهی شرکت می کنند.

کد مطلب 1630633

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