لزوم مطالعه علمی طرح های توسعه شهری/ اعتبارات عمرانی کردستان عادلانه توزیع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی شامگاه سه شنبه در جریان بازدید نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران از طرح های حوزه راه و مسکن کامیاران اظهار داشت: طرح های توسعه و جامع شهری در کردستان باید بر اساس شیوه ها و روش های علمی مطالعه شود.

وی با انتقاد از وضعیت مطالعات شماری از طرح های توسعه شهری در کردستان یادآور شد: متاسفانه شماری از طرح های توسعه شهری در استان همانند پایان نامه های دانشجویی تهیه و تدوین شده است و به همین دلیل ارزش علمی ندارد و اجرای آن باعث بروز مشکلات جدی در استان می شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی مطالعه طرح های جامع شهری را یک نیاز جدی در راستای رسیدن به توسعه عنوان کرد و افزود: وقتی که یک طرح توسعه به ویژه در حوزه عمران به صورت علمی مطالعه نشود امکان اجرایی و عملیاتی هم پیدا نمی کند.

وی گفت: عدم مطابقت طرح های توسعه جامع شهری در استان کردستان با واقعیت های موجود باعث می شود که مشکلات جدی در این حوزه ایجاد شود و به دلیل حساسیت کار و همچنین برنامه ریزی بهتر برای توسعه باید طرح های جامع شهری با واقعیت های هر شهر مطابقت داشته باشد.

علوی خواستار افزایش نظارت های عالیه بر پروژه های عمرانی استان کردستان شد و افزود: افزایش نظارت ها بر پروژه های عمرانی در استان کردستان به ویژه در دو بخش مسکن و راه یک نیاز جدی است چرا که متاسفانه در حال حاضر در این بخش مشکلاتی به وجود آمده است.

وی بر توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی در استان کردستان تاکید کرد و یادآور شد: با توزیع عادلانه اعتبارات بر اساس مشکلات و کمبودهای مختلف می توان زمینه را برای جبران نارسایی ها فراهم کرد و در کنار این مهم استان کردستان هم به صورت متوازن پیشرفت کرده و به توسعه می رسد.

روز گذشته سید احسن علوی و سالار مرادی نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس، صادق وجدی مدیر کل راه و شهرسازی و معاونین وی، علی عسکر روحانی فرماندار کامیاران از طرح ها و پروژه های حوزه های راه، مسکن، عمران شهری و روستایی کامیاران بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات مردم قرار گرفتند.