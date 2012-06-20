توزیع اعتبارات شهرستانهای تهران محقق شد/ برنامه ریزی بر مبنای اولویتهای استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری عصر سه شنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان فیروزکوه که با هدف توزیع اعتبارات تملک داراییهای شهرستان برگزار شد، افزود: این توزیع در چارچوب سند توسعه و سیاستهای کلی استان صورت پذیرفته است که خود برگرفته از چشم انداز و سند 20 ساله توسعه کشور است.

وی گفت: این امر بدان معنی است که در توزیع اعتبارات شهرستانی و استانی، سیاستهای کلی نظام و برنامه های مختلف میان مدت و بلندمدت نیز در نظر گرفته شده است.

برنامه ریزی بر مبنای اولویتهای استان باشد

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: برنامه ریزیهای شهرستانی بایستی بر مبنای اولویتهای استان و در چارچوب سند توسعه استان باشد.

وی انتخاب مناسب پروژه های اولویت دار را مهمترین اقدام دستگاهها در این راستا برشمرد و عنوان کرد: در هر فصل کاری، حداقل امکان جابجایی اعتبارات وجود دارد و در غیر این صورت از برنامه توسعه استان منحرف خواهیم شد.

اختصاص اعتبارات بیشتر به منظور اتمام پروژه ها

فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به دو برابر شدن تقریبی اعتبارات شهرستان تا پایان سال گذشته نسبت به ابتدای سال، افزود: امسال، سال پایانی کار دولت دهم است و قطعا اعتبارات بیشتری به منظور اتمام پروژه های در دست اقدام، اختصاص خواهد یافت.

وی یادآور شد: با ساز و کار تدبیر شده و با توجه به محروم بودن شهرستان از حضور نماینده مجلس در حدود یک سال و نیم آینده، انجام دیدارهایی با وزیران محترم دولت به منظور پیگیری مطالبات و اعتبارات ملی برنامه ریزی خواهد شد.

افشارنادری اضافه کرد: از سویی دیگر، به همه شهرستانها ابلاغ شد که می توانند با هماهنگی دستگاههای اجرایی، پروژه ها را انتخاب کرده و سهم پیشنهادی شهرستان 10 درصد بیش از سال گذشته باشد.

وی بیان کرد: بر این اساس و طی جلسات و نشستهای متعدد معاون برنامه ریزی فرمانداری با مدیران دستگاهها و کارشناسان آنان، درخواستهای پیشنهادی شهرستان به استان منعکس شد و استان نیز بر اساس سند چشم انداز توسعه و وضعیت اعتباری سال 91، به توزیع اعتبارات شهرستانی اقدام کرد.

این مسئول ادامه داد: مبلغ قابل توجهی از اعتبارات سال گذشته تکلیفی و الزام آور بود که بروز این محدودیتهای اجتناب ناپذیر، بعضا گلایه مندیهایی را نیز به وجود آورده بود.

اعتبارات ابتدایی شهرستان فیروزکوه 30 درصد رشد دارد

وی بیان داشت: اعتبار ابتدایی در نظر گرفته شده برای مجموعه شهرستان، مبلغ 97 میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته (75 میلیارد ریال) رشدی حدود 30 درصدی را نشان می دهد.

مدیرعالی اجرایی شهرستان فیروزکوه افزود: از این میزان اعتبار، 37 میلیارد و 750 میلیون ریال تکلیفی و الزام آور است و باید در همان بخشهای مشخص شده از جمله بهسازی روستاها، شهرکهای صنعتی، مسکن مهر و ... بدون یک ریال تغییر، هزینه شود.