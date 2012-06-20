بودجه شهرداری منطقه هفت معادل 24 میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا مصور با اشاره به بهره‌برداری ۴۰ پروژه عمرانی و خدماتی با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در آینده نزدیک اظهار داشت: با ایجاد فضاهای تفریحی و سرگرمی در باغ فدک به عنوان قطب تفریحی گردشگری شمال شهر این مکان شلوغ تر از پارک‌های حاشیه رودخانه می‌شود.

وی با بیان اینکه کل بودجه شهرداری منطقه ۷ در سال جاری 24 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده، تصریح کرد: از این رقم ۱۶ میلیارد تومان مربوط به فعالیت‌های عمرانی است.

شهردار منطقه‌ هفت اصفهان ادامه داد: ۴۰ طرح عمرانی و خدماتی با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در آینده نزدیک به منظور ارتقا بهبود شرایط در محلات در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تمام پروژه‌های سال جاری این شهرداری با رویکرد محله محوری در حال انجام است.

مصور با اشاره به اینکه ۴۰ طرح عمرانی و خدماتی با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در آینده نزدیک به منظور ارتقای بهبود شرایط در محلات در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، افزود: مهمترین پروژه‌های محله محوری آماده بهره برداری در این منطقه است.

وی گفت: زیرسازی و روکش آسفالت بلوار فرزانگان با هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد تومان، آزادسازی ۸۵درصدی خیابان اشراق جنوبی (شهید ضابط زاده)، احداث خیابانی حدفاصل تربیت بدنی تا آیت الله ادیب، ساخت ورزشگاه ارغوان، سالن مطالعه و پارک آل محمد از جمله پروژه هایی است که در منطقه ۷ در دست اجرا است و بزودی به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه هفت اصفهان با اشاره به اینکه به منظور توسعه فضاهای تفریحی در منطقه هفت ادامه پارک شمال خیابان گلستان، پارک محلی خیابان خردمند و پارک فلاطوری در سال جاری احداث شده است، اظهار داشت: استقبال شهروندان این منطقه از تسهیلات بافت‌های فرسوده توسط شهرداری نیز قابل توجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه قراردادهای اولیه به منظور احداث پارت آموزشی ترافیک، کمپ موقت مسافران، ایجاد امکانات قایقرانی، وسایل بازی، پارک بادی، پیست ماشین سواری کودکان، زمین‌های فوتبال و تیراندازی در باغ فدک منعقد شده و در آینده نزدیک این مکان شلوغ تر از پارک های حاشیه رودخانه می‌شود، ادامه داد: مشکل آبرسانی فضای سبز باغ فدک در سال جاری تامین اعتبار شده است.

مصور با اشاره به اینکه سامانه ۱۳۷ در رفع مشکلات شهری نقش بسزایی دارد، تاکید کرد: یکی از راه های تحقق شهرداری شیشه ای به عنوان بهترین مرکز برای کنترل و رفع مشکلات شهروندان قبل از خرید هرگونه ملک،‌ استعلامات لازم را از شهرداری دریافت کنند تا ملک مورد نظر مشکلی نداشته باشد.

گسترش فعالیتهای قرآنی در سطح شهر اصفهان ضروری است

سید ناصر رضوی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به ضرورت گسترش برنامه‌های قرآنی در محله‌های شهر اصفهان تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد محله‌ها در شهر اصفهان، تاسیس دارالقرآن در مناطق سطح شهر ضروری است.

وی با بیان اینکه گسترش برنامه‌های قرآنی باید در محله‌های شهراصفهان در دستور کار قرار گیرد و محور اصلی برنامه های محلات نیز قرآنی باشد، تاکید کرد: فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد گسترش یابد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تربیت و تقویت بنیه دینی و مذهبی نوجوانان و جوانان با برنامه ریزی دقیق سبب جذب آنها به طرف مساجد می‌شود، تصریح کرد: رسیدگی به کانون های فرهنگی هنری مساجد ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که از امکانات، تجهیزات کافی و مکان مناسب برخوردار نیستند رسیدگی شود، ادامه داد: باید زمینه فعالیت جوانان بیشتر فراهم شود.

رضوی برگزاری آیین انس با قرآن و ترویج برنامه های قرآنی در مساجد سطح شهر را موثرترین برنامه فرهنگی دانست و افزود: برنامه‌های قرآنی در مساجد موجب ترویج تربیت قرآنی در جامعه می‌شود و شرایط سلامت اجتماعی را فراهم می آورد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های قرآنی و تلاش برای نهادینه کردن اخلاق قرآنی در جامعه سعادت دنیوی و اخروی را تضمین می کند و شرایط تحقق کامل حقوق شهروندی در جامعه بصورت کامل در جامعه فراهم می شود، تصریح کرد: هدایت الهی و برکات زندگی مهم ترین تاثیرات تربیت قرآنی در جوامع اسلامی است.