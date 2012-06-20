  1. جامعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

3 شرکت خصوصی تاکسیرانی پایتخت در آستانه انحلال

3 شرکت خصوصی تاکسیرانی پایتخت در آستانه انحلال

رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: سه شرکت خصوصی تاکسیرانی در آستانه انحلال است و چهار شرکت نیز برای عملکرد بهتر در هم ادغام شدند.

محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شرکتهای خصوصی تاکسیرانی گفت: چهار شرکت برای آن که قوی تر از گذشته عمل کنند در هم ادغام شده اند و سه شرکت نیز در آستانه انحلال هستند.

وی ادامه داد: ما حداکثر 22 شرکت در پایتخت نیاز داریم که در حال حاضر 20 شرکت فعال هستند و از این پس متقاضیان دریافت مجوز شرکت خصوصی باید تمامی شرایط مصوب شورای اسلامی شهر تهران را داشته باشند و دیگر مجوزی مگر در موارد استثنایی صادر نمی شود.

احمدی بافنده در پاسخ به این پرسش که برخی از رانندگان تاکسی از دریافت وجه نقد به جای سفته برای ضمانت حسن انجام کار گلایه دارند گفت: در مصوبه شورا ضمانتی برای حسن انجام کار پیش بینی شده است و اگر شرکتی بر خلاف مصوبه شورا عمل کند رانندگان تاکسی می توانند از این شرکت شکایت و به سرعت به این نوع شکایات نیز رسیدگی می شود.

کد مطلب 1630645

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