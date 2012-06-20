به گزارش خبرگزاری مهر،41 طرح کشاورزی و دامپروری در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان گیلان‌غرب به تصویب رسید.

فرماندار گیلانغرب در این جلسه گفت: این طرح‌ها شامل احداث 2 واحد پرورش گاوشیری، 38 طرح پرورش گوساله گوسفند، بز و بره و احداث شرکت مکانیزاسیون ادوات کشاورزی است.

اردشیر رستمی تاکید کرد: برای اجرای این طرح‌ها 11 میلیارد و 980 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: با ایجاد این طرح‌ها 50 نفر به ظرفیت اشتغال این شهرستان افزوده خواهد شد.

فرماندار گیلان‌غرب افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون544 طرح با اعتبار بیش از 320 میلیارد ریال در این شهرستان به تصویب رسیده است که با احداث و راه اندازی این طرح‌ها برای 623 نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

رستمی ادامه داد: شهرستان گیلان‌غرب هم از حیث تعداد مصوبات وهم انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات تاکنون بیشترین عملکرد را در سطح استان داشته و رتبه نخست استان را در طرح توسعه کشاورزی داراست.