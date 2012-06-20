افزایش بودجه و تسهیلات بانکی کمیته امداد/ برنامه ای برای افزایش مستمریها نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری درحاشیه مراسم افتتاح اردوهای تابستانی افزود: بودجه‌ کمیته امداد در سال جاری 19 درصد افزایش یافته است، و همچنین تسهیلات بانکی این نهاد نیز به 2 هزار و 434 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: کمیته امداد در سال گذشته از یک هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی در زمینه‌ اشتغال خانگی بهره برده است و 750 میلیارد تومان این رقم برای اشتغال خانگی و 750 میلیارد تومان دیگر برای خوداشتغالی استفاده شده است.

سرپرست کمیته امدا تاکید کرد: در مجموع و با استفاده از این اعتبار 190 هزار فرصت شغلی خانگی ایجاد شد. به گفته وی ، سال گذشته 300 هزار شغل در مجموعه‌ کمیته امداد ایجاد شد و در سال جاری هم ایجاد 500 هزار فرصت شغلی، هدف‌گذاری شده است که با رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی 800 میلیارد تومان از مجموع اعتبارات قرض‌الحسنه بانک‌ها جذب و ابلاغ شده است. انواری تاکید کرد: این سهمیه از هفته‌ آینده در استان‌ها مشخص و با بانک‌های عامل وارد مذاکره می‌شویم تا سهم هر بانک مشخص شود. سرپرست کمیته امداد گفت: هدف‌گذاریها در سال جاری برای جذب 2 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه انجام شده است که در صورت تحقق، رکورد مناسبی برای حل مشکلات دو دهک پایین جامعه خواهد بود. انواری گفت: از مجموع 1500 میلیارد تومان اعتبار قرض‌الحسنه اختصاص یافته در سال گذشته، 1300 میلیارد تومان جذب شد. وی با اشاره به اینکه تمام بانک‌های دولتی در زمینه‌ ارایه‌ تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با کمیته امداد همکاری می‌کنند، گفت: از این جمله می‌توان به بانک سپه، ملی، صادرات و تجارت اشاره کرد. ضمن این‌که اعتبارات بانک مسکن به دلیل اجرای طرح مسکن مهر کاهش یافته است.



سرپرست کمیته امداد با اشاره به اینکه جمع کثیری از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد به مستمری وابسته مانده‌اند، تاکید کرد: دلیل این امر این است که این افراد می‌خواهند از بدنه‌ی امداد و پشتیبانی بخش‌های مختلف آن جدا نشوند و باید در این زمینه اقدامات مشاوره‌یی و مددکاری انجام شود.

انواری با اشاره به اینکه به دنبال افزایش مستمری مددجویان نیستیم، گفت: بیش‌ترین تاکید کمیته امداد توانمندسازی خانواده‌ها است و برهمین اساس برنامه ای برای افزایش مستمری مددجویان نداریم.

وی افزود: تحت پوشش قرار گرفتن مددجویان معنا و مفهوم ندارد بلکه باید سعی کرد با پرداختهای موردی، آنها را در مسیر توانمندسازی قرار داد. پرداخت سالانه 800 هزار تومان مستمری دردی از خانواده‌ی 5 نفری دوا نمی‌کند اما حل مشکل مسکن آنها هزینه‌ای بزرگ را از سبد هزینه‌های خانوار کم می‌کند.

انواری گفت: رویکرد کمیته امداد توانمندسازی خانواده محور است و برهمین اساس ایجاد اشتغال خانگی و خوداشتغالی در حوزه‌ اشتغال مدنظر قرار گرفته است .