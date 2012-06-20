به گزارش خبرنگار مهر، تا پنج ماه پیش سید فرهاد سجادی در دوره ریاست روح الله احمدزاده در سازمان میراث فرهنگی، معاونت سرمایه گذاری را بر عهده داشت اما پس از استعفای وی این معاونت، مدیری به خود ندید تا اینکه عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در وزارت راه وشهرسازی که پیش از این مدیر سازمان مدیریت در خراسان جنوبی و مازندران نیز بود، به عنوان معاون سرمایه گذاری سازمان منصوب شد.

