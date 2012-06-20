جزئیات اخبار ضدونقیض از مرگ مبارک/ درگیری طرفداران و مخالفان دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در پی اعلام اخبار ضد و نقیض مبنی بر مرگ حسنی مبارک در بیمارستان نظامی المعادی، طرفداران و مخالفان حسنی مبارک در مقابل این بیمارستان با یکدیگر درگیر شدند.

در همین حال خودروهای پلیس و نیروهای امنیتی ورودی و خروجی های بیمارستان المعادی را محاصره کرده اند و اوضاع را تحت کنترل دارند.

طرفداران مبارک با تجمع در مقابل بیمارستان المعادی اعلام کردند که مصر هم اکنون به 2 مصیبت همزمان یعنی مرگ مبارک و پیروزی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری دچار شده است.

حسنی مبارک دیکتاتور 84 ساله مصر که در بیمارستان زندان طره بستری بود عصر روز گذشته پس از وخامت حال جسمانی و سکته مغزی به بیمارستان نظامی المعادی منتقل شد.

گفته می شود پس از انتقال به بیمارستان المعادی قلب وی از تپش ایستاد و تلاش پزشکان برای احیای وی بی نتیجه ماند. اخبار ضد و نقیضی درباره مرگ حسنی مبارک وجود دارد.

یک منبع بیمارستانی در این رابطه اعلام کرده است که مبارک به مدت چند ساعت در اغماء فرو رفت اما وضعیت وی اکنون رو به بهبودی است.

این در حالی است که شورای عالی نظامی خود را برای صدور بیانیه ای درباره آخرین وضعیت حسنی مبارک آماده می کند.