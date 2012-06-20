مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

غرب توافق کند می بازد

محمد ایمانی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان "غرب توافق کند، می بازد" نوشت: توافق غرب با ایران بر مبنای قواعد حقوقی، دقیقا به معنای باخت آنهاست. از نگاه طیف استکباری در غرب، توافق برد- برد با ایران در چالش هسته ای معنا ندارد و تفاهمی که حقوق ایران را به رسمیت بشناسد، عین شکست برای غرب است. یعنی نفس اینکه حقوق مسلم ایران پس از 9 سال تهدید و ارعاب و زورگویی به رسمیت شناخته شود، تایید یک گزاره در حال انتشار در مقیاس جهانی است و آن اینکه ایران ابرقدرت نوین و متفاوتی است که دارای گفتمان نافذ دعوت و نه زور و ارعاب می باشد. بدین معنا، چالش هسته ای بیش از آن که موضوعیت داشته باشد، یک نشانگر دقیق در بردار و نمودار قدرت جهانی است که «تغییر موازنه» و جابجایی جغرافیای قدرت را نشان می دهد. در واقع چالش هسته ای در متن جابه جایی قدرت از غرب به شرق در جریان است همچنان که قطب قدرت خاورمیانه در حال انتقال از بلوک وابسته به غرب، به بلوک مقاومت و بیداری اسلامی است.

با این تلقی، کوتاه آمدن غرب مقابل ایران و به رسمیت شناختن حقوق آن پس از 9 سال دشمنی پرحجم، تنها یک شکست نقطه ای و موضعی نیست بلکه پیامی راهبردی برای ملت های مسلمان از یک سو و ملل مستضعف از سوی دیگر دارد مبنی بر اینکه، سرانجام مقاومت مقابل مستکبران، پیروزی است. آنها بهتر از هرکس می دانند که ایران با کسب تمام قابلیت ها، هسته ای شده - به تعبیر صهیونیست ها حتی وارد منطقه امن و برگشت ناپذیر شده- اما معتقدند صرف تایید این حقیقت، دومینویی از بدبختی ها و شکست های دیگر را برای غرب به دنبال خواهد داشت چرا که نیرویی عظیم از جرئت و شجاعت را به مثابه غنی سازی جان ملت ها آزاد خواهد کرد. غرب البته 9 سال است که قافیه را باخته و نگاه های تیزبین این نکته را فهمیده اند. نفس اینکه ایران پس از 9سال فشار سیاسی و اقتصادی و خرابکاری و ترور و... نه تنها سرپاست بلکه پیش می رود، قوی ترین دلیل برای پیروزی ایران است.

زیباکلام: مشایی به ایران گرایی اعتقادی ندارد

صادق زیبا کلام در بخشی از گفتگوی خود با روزنامه آرمان روابط عمومی گفته است: به عنوان کسی که طرفدار آقای مشایی است شناخته شده ام. دلیلش هم خیلی واضح بود. من نه از آقای مشایی طرفداری کرده بودم و نه از مواضع فکری و سیاسی ایشان دفاع کرده بودم. دلیل اینکه مرا طرفدار مشایی خواندند این بود که من به ایشان توهین نکردم. این مسئله کافی بود که شما بشوید طرفدار مشایی.

زیباکلام در بخش دیگری از گفتگوی خود با بیان اینکه من الان می خواهم از آقای رحیم مشایی دفاع کنم، می گوید: مگر کسانی که می گویند ایران گرایی و پارسی گرایی و از فردوسی و کوروش صحبت می کنند، مگر همه آنها چند جلد کتاب به عنوان مانیفست دارند؟

وی می افزاید: آقای مشایی به ایران و ایران گرایی اعتقادی ندارد و اینها را از روی سیاست مطرح می کند، برای اینکه با این حرف ها و نام ها میان بسیاری از ایرانیان برای خودش محبوبیت و پایگاه ایجاد بکند.

این کارشناس اصلاح طلب مسائل سیاسی همچنین درباره علاقه احمدی نژاد به مشایی نیز با بیان اینکه ایران پر است از کسانی که نسبت به یک انسان دیگر احساس علاقه خاصی دارند، می گوید: خدا آقای چمران را رحمت کند. من نسبت به ایشان چنین حالتی داشتم. من این آدم را جدا از بحث های سیاسی قبول داشتم، به شکل اتوماتیک پشت این آدم می ایستادم و نماز می خواندم.

چرا حامی مشایی به دادگاه احضار شد؟

تهران امروز گزارش داد: بهمن شریف زاده یکی از نزدیکان رئیس دفتر رئیس‌جمهور که اخیرا به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده بود به شبکه ایران خبر داد که علت این اقدام خبری بود که فردی به دروغ علیه او منتشر کرد. براساس ادعای شریف زاده فردی به دادسرای ویژه روحانیت گفته بود که وی در جلسه‌ای با حضور 150 نفر از روحانیون و علمای تهران درباره سفیانی و اینکه در سوریه است و ایران نباید به سوریه کمک کند، مباحثی را مطرح کرده است. وی تصریح کرد که پرونده‌اش باز است.

علت شیوع اشرافی گری در میان برخی مسئولان به روایت عماد افروغ

عماد افروغ، در گفتگو با روزنامه تهران امروز درباره زمینه های زایش اشرافیت در دوران معاصر، مصلحت اندیشی‌ها در برخورد با اشرافی گری مسئولین را عامل شیوع بیشتر آن ذکر می‌کند و می‌گوید: در چنین شرایط ساختاری اگر مقوله مصلحت اندیشی هم وجود داشته باشد، بدیهی است که روز به روز این پدیده شیوع بیشتری پیدا می‌کند. در دادگاه‌های فساد اخیر که اتهاماتی علیه برخی مسئولین مطرح شد، این مصلحت اندیشی نمود بارزی پیدا می‌کند. چرا که در سطح دولت برخوردی با این مسئولان صورت نگرفت و همین هم موجب می‌شود که مسئله اشرافی‌گری مسئولان بیشتر شیوع پیدا کند. در سال‌های بعد از جنگ اشرافی‌گری نقاب داشت و کاملا صورت مشخصی به خود گرفته بود ولی اکنون این اشرافی‌گری بی‌نقاب است.

تأکید جوانفکر بر ورود دستگاه های مسئول! برای جلوگیری از نفوذ عده ای به میدان نگاه مراجع

علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور در سرمقاله امروز روزنامه ایران با پرداختن به مسئله مرجعیت، بحث "اعلمیت" را به صورتی پررنگ مورد تأکید قرار می دهد و می نویسد: در جامعه اسلامی ایران که حکومت آن برآمده از آراء و اراده های مردمی مسلمان و متدین است و تلاش می شود تا رویکردها و عملکردهای جامعه، مبتنی بر تجلی ارزش های دینی در همه ابعاد زندگی باشد، اعلمیت مراجع تقلید از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار است زیرا به طور طبیعی و بدیهی، مردم انتظار دارند که گهربارترین، وزین ترین، حکیمانه ترین و سنجیده ترین سخنان، مواضع و تصمیمات را از مراجع معظم دریافت کنند و آن را در کار و زندگی خود به کار بندند.

وی می افزاید: متاسفانه در جامعه امروز ایران، فضایی از تحریف، دروغ پردازی، جعل خبر، بزرگنمایی، سیاه نمایی، نسبت های ناروا و نشر اطلاعات فریبکارانه رو به گسترش است.

مدیرعامل موسسه ایران همچنین در ادامه یادداشت خود می نویسد: در سال هایی که بر ملت ایران گذشت، اگر حکمت و عمق اندیشی امام عزیز و رهبر فرزانه انقلاب، راه را از چاه تشخیص و آن را در پیش پای ملت ایران قرار نمی داد و چراغ هدایت را در ظلمت ناشی از غفلت و بی خبری برنمی افروخت، چه بسیار خدعه ها و نیرنگ ها که کارساز می شد.

او ادامه می دهد: این همه را مدیون "اعلمیت" همراه با عدالت و حق گرایی دو پرچمدار راستین انقلاب اسلامی و دو مرجع عالیقدری هستیم که به تجربه دریافته ایم، سینه شان مالامال از الهامات الهی بوده است.

جوانفکر در خاتمه سرمقاله روزنامه ایران اضافه می کند: دستگاه های مسئول باید هرگونه فرصتی را از عوامل مخرب و خدعه گر برای نفوذ به میدان وسیع نگاه مراجع معظم سلب کنند تا دلهای پاک مردم، همواره تحت تاثیر رهنمودهای عالمانه، روشنگرانه و هدیاتگرانه ای قرار داشته باشد که از این این جایگاه بی بدیل انتظار می رود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز، شخصی به نام بهمن شریف زاده به عنوان حامی مشایی با روزنامه شرق گفتگو کرده و در خلال آن گفته بود: مطالب را غلط به گوش برخی مراجع می رسانند و آنان را طوری تحریک می کنند که احساس کنند چاره ای جز این نمانده که ماموران در خیابان، موضوع را جمع کنند.

انتقاد هاشمی از جاسبی

رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اخیراً در جلسه ای از مواضع و رفتارهای آقای جاسبی در روزهای پایانی ریاست بر دانشگاه آزاد انتقاد کرده است.

به گزارش جوان، آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد، ضمن اظهار گلایه از دکتر جاسبی، عنوان کرده است که وی در اواخر مسئولیت خود بر خلاف انتظاری که از او داشتیم، با ما هماهنگ نبود و برای ابقا در ریاست دانشگاه آزاد، خود را به احمدی نژاد نزدیک کرده بود. در این جلسه همچنین هاشمی رفسنجانی از فرهاد دانشجو، رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرده و گفته است بر خلاف آنچه تصور می کردیم، او با ما هماهنگ است و اعضای هیئت امنا باید با او هماهنگ باشند.

پیشنهاد بنی صدر به اپوزیسیون سوریه

ملت ما گزارش داد: بنی صدر به نظامیان و سیاستمدارانی که از رژیم بشار اسد جدا شده اند پیشنهاد کرد تا حزب بعث در هجرت تشکیل دهند. وی همچنین گفته بهتر است یک نشریه به نام انقلاب بعثی در هجرت درست کنند و نامه های اداری دولتی را که با خود برده اند اسکن کرده و بر روی سایت قرار دهند.

به گزارش مهر، بنی صدر پس از فرار از ایران روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت را در خارج از کشور و برای اپوزیسیون ایران منتشر می کند.