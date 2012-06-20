مجموعه فعالیتهای تبلیغی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مورد تایید اینجانب است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پس از حضور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در جمع کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به مناسبت جشن مبعث حضرت رسول اکرم(ص) که در فضایی صمیمی برگزار شد و درد دل و گلایه ایشان از برخی رویکردهای مسئولان در وزارت علوم و نیروی انتظامی در موضوع تفکیک جنسیتی و نوع برخورد با بدحجابی و همچنین برخی رویکردهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که منجر به تحلیل غلط سخنان سازنده وی از سوی برخی رسانه ها شد.



حجت الاسلام قرائتی در مصاحبه ای با روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تکمیل سخنان خود گفت: اینجانب به دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و برای توجه به برخی نکات تبلیغی و تاکید بر توجه به قرآن کریم و اقامه نماز در اثرگذاری امر تبلیغ در بین همکاران سازمان حضور یافتم، لذا تذکرات ذکر شده در جهت بهبود و شرایط و توجه بیشتر همکاران، اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان به قرائت و تدبر در قرآن و اقامه نماز بود. نکات گفته شده تذکرات و توصیه هایی برای اصلاح امور بود و فضای جدید حاکم بر سازمان که توجه به قرآن و استفاده از روشهای تبلیغی مبتنی بر قرآن است مورد تایید است.

همچنین محسن قرائتی با اشاره به تعامل سازنده خویش با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت در هفته سوم تیرماه، کارگاه آموزشی با مبلیغین سازمان که در ماه مبارک رمضان به کشورهای مختلف اعزام می شوند، خواهم داشت.



رئیس ستاد اقامه نماز تاکید کرد: مجموعه فعالیت های تبلیغی سازمان در این حوزه ها یعنی زمینه تدبر قرآن و با توجه به اصول مورد تایید اینجانب است و رویکرد نوین سازمان نیز مورد تاکید می باشد. ضمنا تذکراتی که در جشن مبعث حضرت رسول اکرم (ص) عرض کردم جنبه ایجابی داشته و برای بهبود وضعیت و شرایط فرهنگی بین المللی بود.



حجت الاسلام قرائتی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین انتقادات سازنده و برای ورود در شرایط بهتر است، لذا تحلیل غلط از این موارد مورد تایید بنده نمی باشد.