ابداع یو اس بی ویروس کش/ از شر بدافزارهای دستگاه خود خلاص شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، یو اس بی ویروس کش با نام " فیکس می استیک" (FixMeStick) می تواند فایلهایی که سایر برنامه های ضد ویروس از دست داده اند را با یک نرم افزار قدرتمند ضد ویروس که معمولا توسط تکنسینهای رایانه استفاده می شود را پیدا کند.

تنها کاری که کاربر باید انجام دهد این است که یو اس بی را به پورت ویژه خود در رایانه متصل کنند و یو اس بی خودکار وارد عمل می شود.

از مزیتهای این یو اس بی می توان به کار آن به عنوان یک دیسک امن خودکار اشاره کرد به این معنا که می توان رایانه را از طریق آن بوت کرد و پس از آن صدمه وارد شده از بین می رود.

این یو اس بی به جای اسکن، دستگاه را دوباره راه اندازی می کند، کار ویندوز را قطع کرده تا پیش از لود شدن دوباره سیستم عامل بررسی کامل انجام دهد.

این اسکن چند ساعت طول می کشد که البته این امر بستگی به حجم هارد دیسک دارد، از سوی دیگر فرآیند قرنطینه کردن ویروسها 45 دقیقه نیز زمان نیاز دارد.

این محصول بسیار کامل است و با سه برنامه ضد فیلتر کسپراسکای، سوفو و جی اف آی تقویت شده است که هر سه برنامه نامهای بزرگ در عرصه امنیت رایانه ای هستند.

مارتی آلجیر از بنیانگذاران FixMeStick اظهار داشت: این یو اس بی با این هدف عرضه شده که همه بتوانند از شر بدافزارهای دستگاه خود خلاص شوند. این وسیله همچنین به افراد کمک می کند تا به لذت استفاده از رایانه و اینترنت خود بدون ویروس ادامه دهد.

ویروسهای سارق بانک

براساس اعلام محققان، دو ویروس جدید شناسایی شده که می توانند از حسابهای بانکی پول سرقت کنند و می توانند بدون نظارت هکرها این اقدام را به صورت خودکار انجام دهند.

براساس اظهارات محققان ترند میکرو یک شرکت ژاپنی امنیت اینترنتی این دو ویروس به نامهای اسپای آی (SpyEye) و زئوس (Zeus) تاکنون 13 هزار یورو از یک حساب سرقت کرده و هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند.

تام کلرمان نایب رئیس این شرکت اظهار داشت که محققان ترند میکرو حملات جدیدی را در چندین موسسه مالی در آلمان، بریتانیا و ایتالیا مشاهده کرده است.

براساس گزارش اوبرگیزمو، درحالی که کارشناسان رایانه چون نیل رابنکینگ از مجله پی سی مگ اظهار داشتند که یو اس بی FixMeStick فاقد توانایی رفع بدافزارهای فایلهای معتبر هستند اظهار داشت اگر چنین اتفاقی برای یکی از فایلهای اصلی ویندوز رخ دهد و این یو اس بی آن را قرنطینه کند سیستم عامل با مشکل جدی رو به رو می شود.

این درحالی است که تاکنون رویکرد کاربران عادی به این یو اس بی مثبت بوده و نقدهای مثبتی درباره آن منتشرشده است.

یواس بی ویروس کش با قیمت 49.99 دلار در بازار عرضه شده و سالانه هزینه 29.99 دلاری خواهد داشت.