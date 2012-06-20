پرسش از فلسفه امری فلسفی است/ کاربردهای فلسفه

به گزارش خبرنگار مهر، در مورد این موضوع که فلسفه چه کارکردهایی باید داشته باشد دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی معتقد هستند که فلسفه باید به کار زندگی بیاید. برخی نیز معتقد هستند که اهمیت فلسفه در ایجاد تفکر انتقادی باز می گردد.

پرسش در مورد فلسفه، پرسش در مورد چیزی است که خود پرسشگر است. فرافلسفه در واقع حوزه‌ای است که از فلسفه پرسش می کند و چیستی فلسفه را مورد توجه قرار می دهد.



دکتر جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در مورد فلسفه فلسفه و کاربردهای فلسفه در جامعه به خبرنگار مهر گفت: وقتی از فلسفه پرسش می‌کنیم و علت و دلیل مطالعه فلسفه را جویا می‌شویم در واقع داریم کاری فلسفی انجام می‌دهیم.



وی تصریح کرد: در واقع فلسفه حوزه‌ای است که بر خود نیز تأمل می‌کند و خود را مورد پرسش قرار می‌دهد. در واقع این به سبب این است که فلسفه ابزار این نقادی را در اختیار دارد. ولی برای نمونه علومی چون فیزیک نمی‌توانند این پرسشگری را از خود داشته باشند.



مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" تصریح کرد: به عبارت دیگر پرسش از بنیانهای فیزیک موضوعی است که در فیزیک قابل پاسخ نیست ولی پرسش در مورد فلسفه در خود فلسفه جواب داده می‌شود و امری فلسفی به شمار می‌رود.



ریمان در مورد کاربردهای فلسفه نیز تصریح کرد: فلسفه و تفکر فلسفی و تفکر انتقادی برای همه افراد جامعه لازم و ضروری است. این در واقع با لحاظ کردن فلسفه در معنای عام است.



مؤلف "لیبرالیسم اخلاقی انتقادی: نظریه و عمل" در ادامه یادآور شد: اما اگر فلسفه به طور خاص منظور نظر باشد در این صورت باید توجه داشت که فلسفه هم به امور نظری و هم به امور عملی نظر دارد.



وی در ادامه یادآور شد: در واقع فلسفه و نظام فلسفی می تواند علاوه بر بررسی موضوعات نظری به موضوعات عملی و کاربردی نیز بپردازد و از آن اصول سیاسی و اجتماعی نیز استخراج شود.



جفری ریمان استاد فلسفه در دانشگاه امریکن است که فلسفه سیاسی، حقوق و تاریخ فلسفه حوزه های تخصصی وی محسوب می‌شوند. او در حوزه‌های نظریه‌های اخلاق، مسائل مطرح در اخلاق، فلسفه غرب، نظریه‌های دموکراسی، اخلاق کانت، نظریه رالز و عدالت ملی و بین‌المللی صاحبنظر است.



"در دفاع از فلسفه سیاسی"، "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر"، "لیبرالیسم اخلاقی انتقادی: نظریه و عمل" از جمله آثار ریمان هستند.

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گفتگو از جواد حیران‌نیا