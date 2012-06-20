اراضی کم بازده استان ایلام به باغ تبدیل می شوند

همایون مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه پنج ساله‌ای برای توسعه باغات در استان طراحی و تدوین شده تا سطح زیر کشت باغات استان را به بیش از 6 هزار هکتار افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به باغات مثمر اختصاص یافته است، افزود: از این میزان باغات در نقاط مختلف استان، دو هزار و 900 هکتار آن بارور و مابقی آن طی سال‌های آتی به بار خواهند نشست.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همچنین بیشترین میزان تولید میوه را شهرستان ایلام با بیش از هزار هکتار در شهرستان ایلام و کمترین برداشت را در شهرستان دهلران اعلام کرد.

این مسئول اعلام کرد: پیش بینی می شود امسال 14 هزار تن میوه از باغهای استان برداشت شود و محصولات برداشت شده را شامل گرد، زیتون، انگور، زرد آلو، هلو و انار اتست.

وی سهم تولید میوه استان را بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: این میزان میوه تولید شده کفاف و جوابگوی نیازهای بازار مصرف استان ایلام نبوده و بخشی از نیازهای استان از خارج استان تامین می‌شود که باید با توسعه باغات و اجرای برنامه های مختلف دراین راستا کمبود تولید میوه جبران شود.

مظاهری تصریح کرد: این دستگاه اجرایی برای توسعه باغات در این استان برنامه‌های مختلفی را تدوین کرده که اجرای آن منوط به همکاری باغداران این استان است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌های تدوین شده هر ساله باید یک‌هزار و 500 هکتار باغ در مناطق مختلف استان ایلام احداث شود.

این مسئول گفت: اجرای این مهم بدون همکاری باغداران ایلامی ممکن نبوده و منجر به شکست است.

مدیر باغبانی اضافه کرد: باغداران ایلامی باید با دریافت تسهیلاتی که از طریق این دستگاه اجرایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد نسبت به توسعه باغات تلاش کنند.

وی ادامه داد: استان ایلام به واسطه شرایط آب و هوایی و اقلیمی مستعد برای کشت انواع باغات بوده و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی باغات مثمر در ایلام را زیتون، انگور، مرکبات، خرما، سیب، گلابی، هلو و زردآلو عنوان کرد و افزود: اقلیم‌های متنوع استان ایلام زمینه تولید این میوه‌‌ها را فراهم کرده است.