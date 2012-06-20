جانبازان شاغل در ادارات اردبیل تجلیل می شوند/ برگزاری نمایشگاه آثار جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته جانباز تصریح کرد: جانبازان برای حفظ ارزشهای دین و اسلام از جان خود گذشتند و وظیفه ما هم ارزش گذاری به این اهداف است.

وی با بیان اینکه استان اردبیل 11 هزار و 194 جانباز دارد، افزود: 333 نفر از جانبازان بین 50 تا 69 درصد و مابقی زیر 50 درصد جانبازی هستند.

به گفته این مسئول جانبازان در دوران دفاع مقدس هر چه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و برای قدردانی از این همه ایثار هر چه قدر کار انجام داده شود، کم است.

اجرای طرح سپاس در اردبیل آغاز شد

وی از آغاز اجرای طرح سپاس یعنی دیدار نزدیک از خانواده های شاهد و ایثارگران خبر داد و بیان کرد: طبق وظیفه شرعی و قانونی خود با حضور در منازل تک تک جامعه هدف از آنها دیدار حضوری به عمل آمده و از نزدیک به مشکلات آنها رسیدگی می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل با اشاره به مقام جانباز و لزوم ارزش گذاشتن جامعه به خدمات آنها تصریح کرد: هر اندازه برای جانبازان کار انجام داده شود گوشه ای از خدمات شایسته آنها را جبران نمی کند.

سیدشنوا عنوان کرد: در واقع این جانبازان هستند که به جامعه خدمت کرده اند و ما وظیفه ارزش گذاشتن به آنها را داریم.

وی با اشاره به برنامه های گرامی داشت روز جانباز برگزاری نمایشگاه آثار هنری جانبازان در سالن خطائی اردبیل، مراسم میلادیه برای جانبازان، شب شعر و خاطره گویی، تجلیل از جانبازان در مساجد توسط ائمه جماعت، دیدار با جانبازان بستری در بیمارستان ایثار، برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی برای جانبازان و خانواده های آنها و عطر افشانی مزار شهدا و دیدار از جانبازان را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.