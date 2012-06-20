تابستان امسال در کرمانشاه مشکل کمبود آب نداریم/ افت فشار در برخی مناطق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بنکداری اظهار کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها برای تامین مناسب آب مورد نیاز شهروندان در تابستان امسال صورت گرفته و با وجود شرایط خوب منابع، همکاری شهروندان برای گذر بدون مشکل از تابستان امسال تعیین کننده خواهد بود.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه اضافه کرد: استفاده از کولرهای آبی میزان مصرف آب شهروندان را افزایش می‌دهد و بر این اساس لازم است شهروندان از مصارف غیر ضروری از سایر موارد پرهیز کنند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین‌ماه میزان مصرف آب در کل استان افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 15 درصد افزایش را نشان می‌دهد که بخشی مربوط به مشترکان جدید است.

وی افزایش بیش از 11 هزار مشترک جدید در یک سال اخیر را عدد قابل توجهی دانست.

بنکداری در خصوص تامین آب استان کرمانشاه در فصل تابستان گفت: اگرچه پیک مصرف زمانی رخ می‌دهد که هوا بسیار گرم است و مصرف آب خود به خود بالا می‌رود اما از نظر تامین منابع آبی مشکل خاصی در استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: در زمان کنونی همه ظرفیت‌ها برای تامین آب کرمانشاه برنامه‌ریزی شده که تاکنون 8 حلقه چاه جدید انتقال آب سد گاوشان به شهر کرمانشاه از طریق شرکت آب منطقه‌ای در حال انجام است که امیدواریم تا پایان تیر‌ماه این آب وارد کرمانشاه شود و مردم از آن بهره‌مند شوند.

مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: منابع تامین آب شهر کرمانشاه اصولا از طریق منابع زیرزمینی است که نشان از کیفیت آب کرمانشاه دارد و از لحاظ کیفیت در سطح بسیار بالایی است و براساس تایید سیستم‌های نظارتی دارای شاخص 99.9 درصد است.

بنکداری تصریح کرد: وضعیت بارندگی نسبت به سال قبل 8 درصد کاهش داشته و نباید تصور داشت که با وجود بارش‌های سال آبی جاری بتوان بیش از حد آب استفاده کرد؛ بلکه آب شرب با این کیفیت که با زحمات بسیار تصفیه شده و هزینه‌های زیادی برای انتقال و توزیع آن مصرف می‌شود باید در کلانشهر کرمانشاه درست مصرف شود.

شایان ذکر است، این سخنان در حالی اظهار می‌شود که مردم برخی از مناطق کرمانشاه از جمله فرهنگیان فازیک حدود یک ماه است که از حوالی ساعت 10 صبح تا حدود نیمه شب با مشکل شدید افت فشار آب و در پاره‌ای از اوقات با قطعی کامل آب مواجه هستند.