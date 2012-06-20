  1. هنر
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

مورخ "شازده کوچولو" درگذشت

مورخ "شازده کوچولو" درگذشت

"ویکتور اسپینتی" بازیگر فیلم های کمدی و همچنین مورخ فیلم "شازده کوچولو" روز گذشته در سن 82 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وی که سال ها از بیماری سرطان رنج می برد، سرانجام در سن 82 سالگی درگذشت. این در حالی است که به گفته خانواده اسپینتی وی مخارج زیادی را صرف درمان بیماریش کرده بود.

وی در کمدی های زیادی در دهه 80 و 90 بازی می کرد که به کمدی های "بیتلز" معروف شده بودند. این بازیگر ولزی یک بار نیز برای بازی در فیلم " اوه، چه جنگ دوست داشتنی ای" توانسته بود جایزه تونی را دریافت کند.

همچنین از دیگر آثار مطرح وی می توان به بازی در فیلم هایی چون "جنگ با مافیا"، "فیونا" و "شازده کوچولو" اشاره کرد که این آخری بارها از تلویزیون کشورمان به نمایش در آمده است.

وی در فیلم شازده کوچولو نقش مورخ را بازی می کند. این فیلم به کارگردانی استانلی دانن و محصول دهه 60 امریکاست.

کد مطلب 1630687

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