به گزارش خبرنگار مهر، ناتانیل جادوگر 14 ساله اکنون ماموریت دارد گروهی را که در مراکز مهم شهر حادثه می‌آفرینند شناسایی و نابود کند. اما این کار ساده نیست.

اعضای گروه مخفی از جمله کیتی خود را پنهان کرده‌اند و هم زمان با حمله‌های دیگری به پایتخت، ذهن ناتانیل را به هم می‌ریزند. آیا این حمله‌ها از سوی همان گروه مخفی است یا گروهی خطرناک‌تر؟

ناتانیل برای کشف حقیقت باید به پایتخت سرزمین دشمن برود و جن بزرگ، بارتیمیوس را احضار کند.

شخصیت اصلی این مجموعه نوجوانی است که به‌تازگی شاگرد یکی از جادوگران مشهور شده و برای یادگیری موضوعات مختلف با اتفاقات زیادی روبه‌رو می‌شود.

این مجموعه فانتزی به جنگ نیروهای خیر و شر می‌پردازد و از جمله کتاب‌های پرفروش این ژانر محسوب می‌شود. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: از روی ستون پایین پریدم و زیر باران روی خیابان پر از آب دویدم. پرشی ساده مرا روی دیوار کوتاهی کنار کافه‌ای خالی رساند. سپس تعدادی پرش و جهش از دیوار به ایوان از ایوان به لبه بام، از لبه بام به روی شیروانی‌ها، به شیوه‌ای ورزشکارانه جلو دویدم تا به ناودان نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین بام رسیدم....

جاناتان استرود نویسنده این سه‌گانه تخیلی، در سال 1970 در بدفورد انگلستان به دنیا آمد. در فاصله 7 تا 9 سالگی به علت بیماری بیشتر روزها در بیمارستان بستری بود و از همان زمان عشق به جهان فانتزی در وجودش ریشه دواند. در دانشگاه ادبیات انگلیسی خواند و سپس در انتشارات واکر لندن ویراستار فرهنگنامه‌ها، کتاب‌های مذهبی و تاریخی شد.

سه گانه بارتیمیوس او به سرعت در فهرست کتاب‌های پرفروش جهان قرار گرفت.

این کتاب 840 صفحه‌ای در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 16500 تومان توسط انتشارات افق منتشر شده و با وجود اینکه ناشر آن را ویژه گروه سنی نوجوان منتشر کرده ولی بزرگسالان نیز می‌توانند این کتاب را بخوانند.