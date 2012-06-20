ولاسکو مقصر نیست، بازیکنان هم اشتباه کردند/ سرمربی تیم ملی قمار کرد!

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر هدف گذاری پنج سا‌لهای که والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک انجام داده بود، در مورد چگونگی عملکرد تیم ملی در رقابت‎های انتخابی ژاپن و چرایی ناکامی در کسب سهمیه المپیک توضیح داد.

5 سال زحمت کشیدیم

وی با تاکید بر اینکه والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک پنج سال زحمت کشید، اظهارداشت: سال 2006 چهار هدف برای والیبال ایران تعریف کردیم که خیلی‎ها دستیابی به آنها را شعار می‎دانستند.

انتقاد به کنار گذاشتن ستاره‎ها

رئیس فدراسیون والیبال یادآور شد تیم ملی ایران طی سال‎های 2005 تا 2007 در رده‌های پنجم و ششم آسیا بود اما یکی از اهدافی که تعیین کردیم این بود که برای سال 2011 – 2010 قهرمان آسیا شویم. باید برنامه ریزی می‎کردیم و گام به گام پیش می‎رفتیم به همین دلیل وقتی ترکیب تیم ملی برای مسابقات 2007 تغییر کرد خیلی‎ها انتقاد کردند که چرا ستاره‎ها را کنار گذاشته‌اید؟

پروسه صعود به المپیک

داورزنی ادامه داد: آن زمان وقتی المپیک را به عنوان یکی از اهداف تعیین کردیم منظورمان این بود که اول تیمی داشته باشیم که در زمره بهترین تیم‎های آسیایی قرار بگیرد سپس سهمیه المپیک کسب کند. بر این اساس برنامه ریزی کردیم با این علم که سختی‎های زیادی هم در پیش داریم.

اگر تماشاگران نبودند قهرمان آسیا نمی شدیم!

وی به مسیر حرکت تیم ملی والیبال طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت تیم ملی ایران دو بار در تهران و تایلند قهرمان مسابقات کاپ آسیا شد. از سال 2007 هم در رقابت‎های قهرمانی آسیا گام به گام بالاتر آمدیم تا اینکه در تهران قهرمان آسیا شدیم. اگرچه خیلی‎ها می‎گویند اگر قهرمانی تیم ایران به خاطر جمعیت زیادی که در سالن حضور داشتند، رقم خورد.

کلاس جهانی والیبال ایران

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد که با همه این انتقادها بازیکنان تیم ملی ایران در رقابت‎های گزینشی المپیک ثابت کردند که بهترین تیم آسیا هستند و تیمی دارند که رفته رفته کلاس جهانی به خود می‎گیرد.

تیم ملی والیبال مقابل تیمی باخت که لیگ ندارد

داوزنی در ادامه در مورد والیبال استرالیا و شکستی که تیم ملی ایران برابر تیم ملی این کشور داشت توضیح داد و گفت: آسیا و اقیانوسیه یک کنفدراسیون مشترک دارند. شرایط ساختاری والیبال استرالیا متفاوت با ایران و سایر آسیایی‎هاست. استرالیا لیگ ندارد و بازیکنان این کشور فقط هنگام اردوها و تمرینات تیم ملی دور هم جمع می‎شوند.



وی با یادآوری اینکه بازیکنان والیبال استرالیا برای تیم‎های باشگاهی اروپا بازی می‎کنند، افزود: طی چند سال گذشته در اکثر دیدارهای تدارکاتی برگزار شده مقابل استرالیا برنده بودیم.



کاش به تیمی بازی می‎کردیم که رقیب‎مان نبود

داورزنی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال پیش از مسابقات انتخابی المپیک دیداری تدارکاتی با استرالیا داشت، خاطرنشان کرد: شاید این انتقاد را به خودمان داشته باشیم که ای کاش با تیم‎های دیگری غیر از رقبای خودمان بازی می‎کردیم. البته در آن مقطع برای بازی با صربستان - هنوز نمی‎دانستیم حریف‎مان در ژاپن است – و بلغارستان است. برای دعوت کوبا به تهران هم تلاش کردیم اما کوبایی‎‌ها به خاطر حضور در مسابقات برلین از سفر به ایران عذرخواهی کردند.

بهانه‎های غیرمنطقی برنامه ایران را به هم زد

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه می‎خواستیم 12 بازی تدارکاتی داشته باشیم، اظهارداشت: برای بازی با تیم‌های چک و هلند هماهنگی کردیم و حتی دعوت نامه آنها هم به دست‌مان رسید اما سفارت چک برای صدور ویزا یک بهانه غیرمنطقی آورد و با وجودیکه بازیکنان ایران در آن مقطع در اروپا بودند گفت که باید آنها را ببیند تا برای صدور ویزا اقدام کند.



وی تاکید کرد: حتی سفارت چک اعلام کرد که زودتر از 15 روز قادر به صدور ویزا نیست به همین دلیل و با وجود رایزنی‎هایی که توسط وزارت امور خارجه با سفیر و کنسلوگری چک شد نتوانستیم به موقع ویزای سفر به این کشور را تهیه کنیم.

ولاسکو مجبور به بازی تدارکاتی با استرالیا شد.



رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه کره جنوبی نخستین حریف تیم ملی والیبال در رقابت‎های گزینشی المپیک بود، تصریح کرد: کره‎ای‎ها گربه سیاه والیبال ایران هستند. باید وضعیت تیم ملی به گونه‎ای می‎شد که برای اولین بازی در شرایط مسابقه قرار داشته باشد نه اینکه با انجام این بازی به شرایط مسابقه برسد.

وی تاکید کرد: بنابراین با نظر ولاسکو به دنبال بازی تدارکاتی بودیم. پورتوریکو و ونزوئلا که دیرتر از ما و 48 ساعت قبل از مسابقات وارد توکیو شدند. صربستان هم پس از پایان لیگ جهنی عازم اوزاکا شده بود و 48 ساعت قبل از مسابقات هم وارد توکیو شد. اما استرالیا زودتر از ما به توکیو رفته بود. به همین دلیل به ناچار با این تیم بازی کردیم. الن هم می‌گویم اگر 10 بار دیگر با استرالیا بازی کنیم در 9 دیدار برنده می‎شویم.

از خودم انتقاد کردم

"فکر نمی‎کنید پیروزی در چند دیدار تدارکاتی متوالی برابر استرالیا و بعد از آن پیروزی در گیم نخست دیدار رسمی برابر این تیم باعث دست کم گرفتن حریف شد؟"، داورزنی در پاسخ به این پرسش گفت: بازیکنان ایران و استرالیا به اندازه کافی یکدیگر را می‌شناختند اما آنچه ما نگرانش بودیم، دست کم گرفتن حریف بود. اولین کسی که در این زمینه به خودش انتقاد کرد، خود من بود. چون بازی تدارکاتی بیشتر از خودمان به استرالیا کمک کرد.

المپیکی می‎شدیم اگر ...

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: بازیکنان ایران در عین شایستگی و به خاطر یک گیم المپیک را از دست دادند. اگر مقابل چین به جای نتیجه 3 بر 2 با نتیجه 3 بر یک پیروز می‌شدیم یا برابر چین به جای نتیجه 3 بر یک با نتیجه 3 بر 2 می‎باختیم، المپیکی می‎شدیم.

آیا حداکثر ظرفیت والیبال ایران همین است؟

داورزنی در پاسخ به این پرسش که "ترکیب اعزامی به ژاپن بهترین ترکیب والیبال ایران در طول تاریخ بود اما بازهم المپیکی نشد. فکر نمی‎کنید حداکثر ظرفیت والیبال ایران همین است؟"، گفت: نه؛ تفاوت ما با صربستان که المپیکی شد یک اپسیلن تجربه بود. بازیکنانی مانند قرا، قائمی و مباشری برای اولین بار در یک میدان بین المللی قرار گرفتند و مقابل بازیکنانی بازی کردند که 290 بازی بین‎المللی دارد. تیم ملی ایران کلاس جهانی دارد.

اگر به المپیک می‎رفتیم در میانه جدول بودیم

داورزنی ادامه داد: الان هم باورم این است که اگر تیم ملی والیبال ایران به المپیک صعود می‌کرد، هرگز در انتهای جدول رده‌بندی تیم‎ها قرار نمی‎گرفت ویکی از تیم‎های میانه جدول بود. به هر حال پروسه المپیکی شدن به میدان‎های قویتر نیاز دارد. والیبال تاکنون مسیر قابل تقدیری را طی کرده است.

دنیا تمام نشده است

وی با بیان اینکه والیبال ایران استحقاق حضور در جمع بهترین‎های دنیا را دارد، تاکید کرد: المپیکی نشدیم اما دنیا تمام نشده است. باید کار کنیم و باور داشته باشیم که وقتی تیم ملی ایران در جام جهانی صربستان قهرمان را می‎برد و در توکیو هم دو گیم را به امتیاز 30 بر 28 می‎رساند یعنی اینکه قابلیت‎های جهانی دارد.

آیا کادر فنی مقصر المپیکی نشدن والیبال ایران است؟

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این پرسش که "آیا کادر فنی مقصر المپیکی نشدن والیبال ایران است؟"، گفت: عملکرد را باید از صفر تا 100 دید نه بین صفر و 100! اگر المپیکی می‎شدیم یعنی اینکه همه کارشان را درست انجام داده بودند و مسئولان هم حمایت کرده بودند؟ یک ست در تعیین تیم المپیکی نقش داشت. اعتقاد من این است که والیبال ایران از صد امتیاز نمره 99 گرفته است.

ولاسکو قمار کرد!

"فکر نمی‎کنید کادر فنی با درایت بهتر می‎توانست آن یک گیم سرنوشت ساز را از آن ایران کند؟"، وی پاسخ به این پرسش را اینگونه داد: کادر فنی 12 بازیکن در اختیار داشت. وقتی تیم ایران گیم اول را برد، ولاسکو برای گیم دوم تغییر تاکتیک داد و به نوعی قمار کرد، ریسک کرد. چون دستور کار این بود که سرویس‏های پرشی با حداکثر توان زده شود.

تجربه کارساز بود

داورزنی یادآور شد: اما اینجا تجربه کارساز است. یک دنده می‎چرخد. در این مسابقات صربستان واسترالیا بلندقدترین تیم‎ها بودند اما مربیان ایران با توجه به اینکه تیم در چه دنده‎ای بازی می‎کند؟ پاسور عقب است یا جلو؟ و وضعیت دفاع روی تور چگونه است؟ تعیین می‎کند که سرویس را چگونه بزند. مگر چین، ژاپن، کره جنوبی، ونزوئلا و پورتوریکو را چگونه بردیم؟

وی تصریح کرد: همیشه به هنگام پوئن‌های 23 یا 24 بازیکنان دریافت کننده قدرتی در خط سرویس قرار می‎گیرند. این اتفاقی بود که در بازی با صربستان هم افتاد. بازیکن شماره یک آنها که پشت خط زن بود در پوئن 24 بر 21 (به سود ایران) در پشت خط سرویس قرار گرفت. سرویس ریسکی زد تا اینکه مساوی شدیم و در نهایت 30 بر 28 باختیم.

داورزنی گفت که در بازی با استرالیا هم همین اتفاق افتاد. استرالیا برای گیم دوم از یک پاسور دیگر استفاده کرد و به کار ریسکی روی آورد و اینگونه بازی را گرفت.

کادر فنی مقصر نیست، بازیکنان هم اشتباه کردند

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: در هر صورت اعضای کادر فنی آنچه را که لازم بود انجام دهند، انجام دادند. نمی‎توانم بگویم کادر فنی مقصر است. ما بازیکنانی داشتیم که در برخی لحظات و برای سرویس و دریافت اشتباهات فردی انجام دادند و اینگونه با اشتباهات فردی، بی دقتی و کم تجربگی امتیاز از دست دادند.

ولاسکو خودش پاسخ دهد

داورزنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که " پس هیچ تقصیری را به گردن کادر فنی نمی‎بینید؟"، خاطرنشان کرد: کادر فنی و بازیکنان کار خودشان را انجام دادند. مربیان هر آنچه داشتند، رو کردند. در این بخش ولاسکو باید خودش بیاد و پاسخ دهد. من با وجود تجربه چند ساله‎ای که دارم به خود اجازه نمی‎دهم در مورد موضوعات فنی صحبت کنم.

لیگ جهانی برنامه آینده تیم ملی والیبال است

وی با بیان اینکه باید بازیکنان تیم ملی والیبال را به لحاظ روحی و روانی بازسازی کنیم، یادآور شد: شهریورماه مسابقات کاپ آسیا برگزار می‎شود. باید تیم ملی ایران بتواند در این رقابت‎ها به عنوان نماینده ایران انتخاب شود تا با نماینده آفریفا بازی کند چون برنده این بازی برای حضور در لیگ جهانی با تیم‎های ته جدولی این مسابقات رقابت خواهد داشت.