ولاسکو مقصر نیست، بازیکنان هم اشتباه کردند/ سرمربی تیم ملی قمار کرد!

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر هدف گذاری پنج سالهای که والیبال ایران برای شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک انجام داده بود، در مورد چگونگی عملکرد تیم ملی در رقابتهای انتخابی ژاپن و چرایی ناکامی در کسب سهمیه المپیک توضیح داد.
5 سال زحمت کشیدیم
وی با تاکید بر اینکه والیبال ایران برای شرکت در رقابتهای انتخابی المپیک پنج سال زحمت کشید، اظهارداشت: سال 2006 چهار هدف برای والیبال ایران تعریف کردیم که خیلیها دستیابی به آنها را شعار میدانستند.
انتقاد به کنار گذاشتن ستارهها
رئیس فدراسیون والیبال یادآور شد تیم ملی ایران طی سالهای 2005 تا 2007 در ردههای پنجم و ششم آسیا بود اما یکی از اهدافی که تعیین کردیم این بود که برای سال 2011 – 2010 قهرمان آسیا شویم. باید برنامه ریزی میکردیم و گام به گام پیش میرفتیم به همین دلیل وقتی ترکیب تیم ملی برای مسابقات 2007 تغییر کرد خیلیها انتقاد کردند که چرا ستارهها را کنار گذاشتهاید؟
رئیس فدراسیون والیبال یادآور شد تیم ملی ایران طی سالهای 2005 تا 2007 در ردههای پنجم و ششم آسیا بود اما یکی از اهدافی که تعیین کردیم این بود که برای سال 2011 – 2010 قهرمان آسیا شویم. باید برنامه ریزی میکردیم و گام به گام پیش میرفتیم به همین دلیل وقتی ترکیب تیم ملی برای مسابقات 2007 تغییر کرد خیلیها انتقاد کردند که چرا ستارهها را کنار گذاشتهاید؟
پروسه صعود به المپیک
داورزنی ادامه داد: آن زمان وقتی المپیک را به عنوان یکی از اهداف تعیین کردیم منظورمان این بود که اول تیمی داشته باشیم که در زمره بهترین تیمهای آسیایی قرار بگیرد سپس سهمیه المپیک کسب کند. بر این اساس برنامه ریزی کردیم با این علم که سختیهای زیادی هم در پیش داریم.
داورزنی ادامه داد: آن زمان وقتی المپیک را به عنوان یکی از اهداف تعیین کردیم منظورمان این بود که اول تیمی داشته باشیم که در زمره بهترین تیمهای آسیایی قرار بگیرد سپس سهمیه المپیک کسب کند. بر این اساس برنامه ریزی کردیم با این علم که سختیهای زیادی هم در پیش داریم.
اگر تماشاگران نبودند قهرمان آسیا نمی شدیم!
وی به مسیر حرکت تیم ملی والیبال طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت تیم ملی ایران دو بار در تهران و تایلند قهرمان مسابقات کاپ آسیا شد. از سال 2007 هم در رقابتهای قهرمانی آسیا گام به گام بالاتر آمدیم تا اینکه در تهران قهرمان آسیا شدیم. اگرچه خیلیها میگویند اگر قهرمانی تیم ایران به خاطر جمعیت زیادی که در سالن حضور داشتند، رقم خورد.
وی به مسیر حرکت تیم ملی والیبال طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: در این مدت تیم ملی ایران دو بار در تهران و تایلند قهرمان مسابقات کاپ آسیا شد. از سال 2007 هم در رقابتهای قهرمانی آسیا گام به گام بالاتر آمدیم تا اینکه در تهران قهرمان آسیا شدیم. اگرچه خیلیها میگویند اگر قهرمانی تیم ایران به خاطر جمعیت زیادی که در سالن حضور داشتند، رقم خورد.
کلاس جهانی والیبال ایران
رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد که با همه این انتقادها بازیکنان تیم ملی ایران در رقابتهای گزینشی المپیک ثابت کردند که بهترین تیم آسیا هستند و تیمی دارند که رفته رفته کلاس جهانی به خود میگیرد.
رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد که با همه این انتقادها بازیکنان تیم ملی ایران در رقابتهای گزینشی المپیک ثابت کردند که بهترین تیم آسیا هستند و تیمی دارند که رفته رفته کلاس جهانی به خود میگیرد.
تیم ملی والیبال مقابل تیمی باخت که لیگ ندارد
داوزنی در ادامه در مورد والیبال استرالیا و شکستی که تیم ملی ایران برابر تیم ملی این کشور داشت توضیح داد و گفت: آسیا و اقیانوسیه یک کنفدراسیون مشترک دارند. شرایط ساختاری والیبال استرالیا متفاوت با ایران و سایر آسیاییهاست. استرالیا لیگ ندارد و بازیکنان این کشور فقط هنگام اردوها و تمرینات تیم ملی دور هم جمع میشوند.
داوزنی در ادامه در مورد والیبال استرالیا و شکستی که تیم ملی ایران برابر تیم ملی این کشور داشت توضیح داد و گفت: آسیا و اقیانوسیه یک کنفدراسیون مشترک دارند. شرایط ساختاری والیبال استرالیا متفاوت با ایران و سایر آسیاییهاست. استرالیا لیگ ندارد و بازیکنان این کشور فقط هنگام اردوها و تمرینات تیم ملی دور هم جمع میشوند.
وی با یادآوری اینکه بازیکنان والیبال استرالیا برای تیمهای باشگاهی اروپا بازی میکنند، افزود: طی چند سال گذشته در اکثر دیدارهای تدارکاتی برگزار شده مقابل استرالیا برنده بودیم.
کاش به تیمی بازی میکردیم که رقیبمان نبود
داورزنی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال پیش از مسابقات انتخابی المپیک دیداری تدارکاتی با استرالیا داشت، خاطرنشان کرد: شاید این انتقاد را به خودمان داشته باشیم که ای کاش با تیمهای دیگری غیر از رقبای خودمان بازی میکردیم. البته در آن مقطع برای بازی با صربستان - هنوز نمیدانستیم حریفمان در ژاپن است – و بلغارستان است. برای دعوت کوبا به تهران هم تلاش کردیم اما کوباییها به خاطر حضور در مسابقات برلین از سفر به ایران عذرخواهی کردند.
بهانههای غیرمنطقی برنامه ایران را به هم زد
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه میخواستیم 12 بازی تدارکاتی داشته باشیم، اظهارداشت: برای بازی با تیمهای چک و هلند هماهنگی کردیم و حتی دعوت نامه آنها هم به دستمان رسید اما سفارت چک برای صدور ویزا یک بهانه غیرمنطقی آورد و با وجودیکه بازیکنان ایران در آن مقطع در اروپا بودند گفت که باید آنها را ببیند تا برای صدور ویزا اقدام کند.
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه میخواستیم 12 بازی تدارکاتی داشته باشیم، اظهارداشت: برای بازی با تیمهای چک و هلند هماهنگی کردیم و حتی دعوت نامه آنها هم به دستمان رسید اما سفارت چک برای صدور ویزا یک بهانه غیرمنطقی آورد و با وجودیکه بازیکنان ایران در آن مقطع در اروپا بودند گفت که باید آنها را ببیند تا برای صدور ویزا اقدام کند.
وی تاکید کرد: حتی سفارت چک اعلام کرد که زودتر از 15 روز قادر به صدور ویزا نیست به همین دلیل و با وجود رایزنیهایی که توسط وزارت امور خارجه با سفیر و کنسلوگری چک شد نتوانستیم به موقع ویزای سفر به این کشور را تهیه کنیم.
ولاسکو مجبور به بازی تدارکاتی با استرالیا شد.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه کره جنوبی نخستین حریف تیم ملی والیبال در رقابتهای گزینشی المپیک بود، تصریح کرد: کرهایها گربه سیاه والیبال ایران هستند. باید وضعیت تیم ملی به گونهای میشد که برای اولین بازی در شرایط مسابقه قرار داشته باشد نه اینکه با انجام این بازی به شرایط مسابقه برسد.
وی تاکید کرد: بنابراین با نظر ولاسکو به دنبال بازی تدارکاتی بودیم. پورتوریکو و ونزوئلا که دیرتر از ما و 48 ساعت قبل از مسابقات وارد توکیو شدند. صربستان هم پس از پایان لیگ جهنی عازم اوزاکا شده بود و 48 ساعت قبل از مسابقات هم وارد توکیو شد. اما استرالیا زودتر از ما به توکیو رفته بود. به همین دلیل به ناچار با این تیم بازی کردیم. الن هم میگویم اگر 10 بار دیگر با استرالیا بازی کنیم در 9 دیدار برنده میشویم.
از خودم انتقاد کردم
"فکر نمیکنید پیروزی در چند دیدار تدارکاتی متوالی برابر استرالیا و بعد از آن پیروزی در گیم نخست دیدار رسمی برابر این تیم باعث دست کم گرفتن حریف شد؟"، داورزنی در پاسخ به این پرسش گفت: بازیکنان ایران و استرالیا به اندازه کافی یکدیگر را میشناختند اما آنچه ما نگرانش بودیم، دست کم گرفتن حریف بود. اولین کسی که در این زمینه به خودش انتقاد کرد، خود من بود. چون بازی تدارکاتی بیشتر از خودمان به استرالیا کمک کرد.
"فکر نمیکنید پیروزی در چند دیدار تدارکاتی متوالی برابر استرالیا و بعد از آن پیروزی در گیم نخست دیدار رسمی برابر این تیم باعث دست کم گرفتن حریف شد؟"، داورزنی در پاسخ به این پرسش گفت: بازیکنان ایران و استرالیا به اندازه کافی یکدیگر را میشناختند اما آنچه ما نگرانش بودیم، دست کم گرفتن حریف بود. اولین کسی که در این زمینه به خودش انتقاد کرد، خود من بود. چون بازی تدارکاتی بیشتر از خودمان به استرالیا کمک کرد.
المپیکی میشدیم اگر ...
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: بازیکنان ایران در عین شایستگی و به خاطر یک گیم المپیک را از دست دادند. اگر مقابل چین به جای نتیجه 3 بر 2 با نتیجه 3 بر یک پیروز میشدیم یا برابر چین به جای نتیجه 3 بر یک با نتیجه 3 بر 2 میباختیم، المپیکی میشدیم.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: بازیکنان ایران در عین شایستگی و به خاطر یک گیم المپیک را از دست دادند. اگر مقابل چین به جای نتیجه 3 بر 2 با نتیجه 3 بر یک پیروز میشدیم یا برابر چین به جای نتیجه 3 بر یک با نتیجه 3 بر 2 میباختیم، المپیکی میشدیم.
آیا حداکثر ظرفیت والیبال ایران همین است؟
داورزنی در پاسخ به این پرسش که "ترکیب اعزامی به ژاپن بهترین ترکیب والیبال ایران در طول تاریخ بود اما بازهم المپیکی نشد. فکر نمیکنید حداکثر ظرفیت والیبال ایران همین است؟"، گفت: نه؛ تفاوت ما با صربستان که المپیکی شد یک اپسیلن تجربه بود. بازیکنانی مانند قرا، قائمی و مباشری برای اولین بار در یک میدان بین المللی قرار گرفتند و مقابل بازیکنانی بازی کردند که 290 بازی بینالمللی دارد. تیم ملی ایران کلاس جهانی دارد.
داورزنی در پاسخ به این پرسش که "ترکیب اعزامی به ژاپن بهترین ترکیب والیبال ایران در طول تاریخ بود اما بازهم المپیکی نشد. فکر نمیکنید حداکثر ظرفیت والیبال ایران همین است؟"، گفت: نه؛ تفاوت ما با صربستان که المپیکی شد یک اپسیلن تجربه بود. بازیکنانی مانند قرا، قائمی و مباشری برای اولین بار در یک میدان بین المللی قرار گرفتند و مقابل بازیکنانی بازی کردند که 290 بازی بینالمللی دارد. تیم ملی ایران کلاس جهانی دارد.
اگر به المپیک میرفتیم در میانه جدول بودیم
داورزنی ادامه داد: الان هم باورم این است که اگر تیم ملی والیبال ایران به المپیک صعود میکرد، هرگز در انتهای جدول ردهبندی تیمها قرار نمیگرفت ویکی از تیمهای میانه جدول بود. به هر حال پروسه المپیکی شدن به میدانهای قویتر نیاز دارد. والیبال تاکنون مسیر قابل تقدیری را طی کرده است.
داورزنی ادامه داد: الان هم باورم این است که اگر تیم ملی والیبال ایران به المپیک صعود میکرد، هرگز در انتهای جدول ردهبندی تیمها قرار نمیگرفت ویکی از تیمهای میانه جدول بود. به هر حال پروسه المپیکی شدن به میدانهای قویتر نیاز دارد. والیبال تاکنون مسیر قابل تقدیری را طی کرده است.
دنیا تمام نشده است
وی با بیان اینکه والیبال ایران استحقاق حضور در جمع بهترینهای دنیا را دارد، تاکید کرد: المپیکی نشدیم اما دنیا تمام نشده است. باید کار کنیم و باور داشته باشیم که وقتی تیم ملی ایران در جام جهانی صربستان قهرمان را میبرد و در توکیو هم دو گیم را به امتیاز 30 بر 28 میرساند یعنی اینکه قابلیتهای جهانی دارد.
وی با بیان اینکه والیبال ایران استحقاق حضور در جمع بهترینهای دنیا را دارد، تاکید کرد: المپیکی نشدیم اما دنیا تمام نشده است. باید کار کنیم و باور داشته باشیم که وقتی تیم ملی ایران در جام جهانی صربستان قهرمان را میبرد و در توکیو هم دو گیم را به امتیاز 30 بر 28 میرساند یعنی اینکه قابلیتهای جهانی دارد.
آیا کادر فنی مقصر المپیکی نشدن والیبال ایران است؟
رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این پرسش که "آیا کادر فنی مقصر المپیکی نشدن والیبال ایران است؟"، گفت: عملکرد را باید از صفر تا 100 دید نه بین صفر و 100! اگر المپیکی میشدیم یعنی اینکه همه کارشان را درست انجام داده بودند و مسئولان هم حمایت کرده بودند؟ یک ست در تعیین تیم المپیکی نقش داشت. اعتقاد من این است که والیبال ایران از صد امتیاز نمره 99 گرفته است.
رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این پرسش که "آیا کادر فنی مقصر المپیکی نشدن والیبال ایران است؟"، گفت: عملکرد را باید از صفر تا 100 دید نه بین صفر و 100! اگر المپیکی میشدیم یعنی اینکه همه کارشان را درست انجام داده بودند و مسئولان هم حمایت کرده بودند؟ یک ست در تعیین تیم المپیکی نقش داشت. اعتقاد من این است که والیبال ایران از صد امتیاز نمره 99 گرفته است.
ولاسکو قمار کرد!
"فکر نمیکنید کادر فنی با درایت بهتر میتوانست آن یک گیم سرنوشت ساز را از آن ایران کند؟"، وی پاسخ به این پرسش را اینگونه داد: کادر فنی 12 بازیکن در اختیار داشت. وقتی تیم ایران گیم اول را برد، ولاسکو برای گیم دوم تغییر تاکتیک داد و به نوعی قمار کرد، ریسک کرد. چون دستور کار این بود که سرویسهای پرشی با حداکثر توان زده شود.
"فکر نمیکنید کادر فنی با درایت بهتر میتوانست آن یک گیم سرنوشت ساز را از آن ایران کند؟"، وی پاسخ به این پرسش را اینگونه داد: کادر فنی 12 بازیکن در اختیار داشت. وقتی تیم ایران گیم اول را برد، ولاسکو برای گیم دوم تغییر تاکتیک داد و به نوعی قمار کرد، ریسک کرد. چون دستور کار این بود که سرویسهای پرشی با حداکثر توان زده شود.
تجربه کارساز بود
داورزنی یادآور شد: اما اینجا تجربه کارساز است. یک دنده میچرخد. در این مسابقات صربستان واسترالیا بلندقدترین تیمها بودند اما مربیان ایران با توجه به اینکه تیم در چه دندهای بازی میکند؟ پاسور عقب است یا جلو؟ و وضعیت دفاع روی تور چگونه است؟ تعیین میکند که سرویس را چگونه بزند. مگر چین، ژاپن، کره جنوبی، ونزوئلا و پورتوریکو را چگونه بردیم؟
داورزنی یادآور شد: اما اینجا تجربه کارساز است. یک دنده میچرخد. در این مسابقات صربستان واسترالیا بلندقدترین تیمها بودند اما مربیان ایران با توجه به اینکه تیم در چه دندهای بازی میکند؟ پاسور عقب است یا جلو؟ و وضعیت دفاع روی تور چگونه است؟ تعیین میکند که سرویس را چگونه بزند. مگر چین، ژاپن، کره جنوبی، ونزوئلا و پورتوریکو را چگونه بردیم؟
وی تصریح کرد: همیشه به هنگام پوئنهای 23 یا 24 بازیکنان دریافت کننده قدرتی در خط سرویس قرار میگیرند. این اتفاقی بود که در بازی با صربستان هم افتاد. بازیکن شماره یک آنها که پشت خط زن بود در پوئن 24 بر 21 (به سود ایران) در پشت خط سرویس قرار گرفت. سرویس ریسکی زد تا اینکه مساوی شدیم و در نهایت 30 بر 28 باختیم.
داورزنی گفت که در بازی با استرالیا هم همین اتفاق افتاد. استرالیا برای گیم دوم از یک پاسور دیگر استفاده کرد و به کار ریسکی روی آورد و اینگونه بازی را گرفت.
کادر فنی مقصر نیست، بازیکنان هم اشتباه کردند
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: در هر صورت اعضای کادر فنی آنچه را که لازم بود انجام دهند، انجام دادند. نمیتوانم بگویم کادر فنی مقصر است. ما بازیکنانی داشتیم که در برخی لحظات و برای سرویس و دریافت اشتباهات فردی انجام دادند و اینگونه با اشتباهات فردی، بی دقتی و کم تجربگی امتیاز از دست دادند.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: در هر صورت اعضای کادر فنی آنچه را که لازم بود انجام دهند، انجام دادند. نمیتوانم بگویم کادر فنی مقصر است. ما بازیکنانی داشتیم که در برخی لحظات و برای سرویس و دریافت اشتباهات فردی انجام دادند و اینگونه با اشتباهات فردی، بی دقتی و کم تجربگی امتیاز از دست دادند.
ولاسکو خودش پاسخ دهد
داورزنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که " پس هیچ تقصیری را به گردن کادر فنی نمیبینید؟"، خاطرنشان کرد: کادر فنی و بازیکنان کار خودشان را انجام دادند. مربیان هر آنچه داشتند، رو کردند. در این بخش ولاسکو باید خودش بیاد و پاسخ دهد. من با وجود تجربه چند سالهای که دارم به خود اجازه نمیدهم در مورد موضوعات فنی صحبت کنم.
داورزنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که " پس هیچ تقصیری را به گردن کادر فنی نمیبینید؟"، خاطرنشان کرد: کادر فنی و بازیکنان کار خودشان را انجام دادند. مربیان هر آنچه داشتند، رو کردند. در این بخش ولاسکو باید خودش بیاد و پاسخ دهد. من با وجود تجربه چند سالهای که دارم به خود اجازه نمیدهم در مورد موضوعات فنی صحبت کنم.
لیگ جهانی برنامه آینده تیم ملی والیبال است
وی با بیان اینکه باید بازیکنان تیم ملی والیبال را به لحاظ روحی و روانی بازسازی کنیم، یادآور شد: شهریورماه مسابقات کاپ آسیا برگزار میشود. باید تیم ملی ایران بتواند در این رقابتها به عنوان نماینده ایران انتخاب شود تا با نماینده آفریفا بازی کند چون برنده این بازی برای حضور در لیگ جهانی با تیمهای ته جدولی این مسابقات رقابت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه باید بازیکنان تیم ملی والیبال را به لحاظ روحی و روانی بازسازی کنیم، یادآور شد: شهریورماه مسابقات کاپ آسیا برگزار میشود. باید تیم ملی ایران بتواند در این رقابتها به عنوان نماینده ایران انتخاب شود تا با نماینده آفریفا بازی کند چون برنده این بازی برای حضور در لیگ جهانی با تیمهای ته جدولی این مسابقات رقابت خواهد داشت.
برای حفظ خولیو ولاسکو تلاش میکنیم
رئیس فدراسیون والیبال در پاینا گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ادامه همکاری با خولیو ولاسکو توضیح داد و گفت: تلاش میکنیم ولاسکو را حفظ کنیم و تا مسابقات انتخابی جهان همکاری با او را ادامه دهیم. البته تا پایان ماه آگوست یعنی تا 10 شهریورماه با این مربی قرار داد داریم. بعد از آن سعی میکنیم در یک پروسه زمانی و برای بازیهای آسیای کره جنوبی این مربی را در اختیار داشته باشیم و این روند را تا المپیک 2016 ادامه دهیم.
رئیس فدراسیون والیبال در پاینا گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ادامه همکاری با خولیو ولاسکو توضیح داد و گفت: تلاش میکنیم ولاسکو را حفظ کنیم و تا مسابقات انتخابی جهان همکاری با او را ادامه دهیم. البته تا پایان ماه آگوست یعنی تا 10 شهریورماه با این مربی قرار داد داریم. بعد از آن سعی میکنیم در یک پروسه زمانی و برای بازیهای آسیای کره جنوبی این مربی را در اختیار داشته باشیم و این روند را تا المپیک 2016 ادامه دهیم.
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