تداوم برنامه دولت برای کنترل قیمتها در بازار ارز و سکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود بهمنی گفت: سیاستهای بانک مرکزی و دولت موجب شد نقدینگی در پایان سال کنترل شود و میزان سپرده ها افزایش پیدا کند. رشد نقدینگی در سال 89 معادل 2/25 درصد بود که در سال 90 به 4/19 درصد کاهش یافت. در حال حاضر نقدینگی بیش از 352 هزار میلیارد تومان است.

وی در عین حال اظهارداشت: البته در هر صورت نقدینگی در حال نوسان است و مهم این است که بتوانیم این روند را به صورت کنترلی داشته باشیم. این هم نباید انتظار داشته باشیم که یک مرتبه پایین بیاید؛ باید یک نقطه بهینه انتخاب شود، یعنی نمی توان با یک ابزار نقدینگی را پایین آورد، زیرا در طرف دیگر قضیه تکلیف رشد اقتصادی و اشتغال چه می شود؟ مجموعه مولفه هاست که می تواند با هم عمل کند و نتیجه دهد. بانک مرکزی مجری سیاستهای پولی است و سیاستهای مربوط به سرمایه گذاری، بازرگانی و مالیاتی باید با هم بکار گرفته شوند تا بتوانند اقتصاد را کنترل کنند.



رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که سیاستهای دولت برای کنترل بازار ارز و سکه و طلا همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: در سال گذشته اگر بحث علمی، اقتصادی و کارشناسی وجود داشت، به طور غیر واقعی شاهد افزایش کاذب قیمت ارز و سکه و حتی طلا نبودیم. چطور می شود که قیمت طلا در دنیا پایین بیاید و در ایران بالا برود!

وی افزود: باید درون کشور و جامعه ما این مسئله روشن شود که غربی ها همین را می خواهند که بگویند تحریمها بر ضد ایران تاثیر گذاشته است. اما باید بدانیم این قیمتها کاذب است و قیمت واقعی طلا و ارز این نیست. قیمت طلا در تمام دنیا مشخص است؛ به اندازه وزن در همه جای دنیا طلا خرید و فروش می شود و قیمت واقعی آن مطابق اونس جهانی است.

بهمنی در ادامه تاکید کرد: سیاستهای ما برای کاهش قیمتها که در چند ماه گذشته اعمال شد، به خوبی جواب داد و این سیاستها برای کنترل قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت.



وی افزود: باید این را در نظر داشت که کار بانک مرکزی خرید و فروش سکه نیست و ما به دنبال سود هم نیستیم. اما در ادامه سیاستهای پولی گفته شد؛ افرادی که برای سکه پیش فروش شده ثبت نام کرده اند، می توانند به جای آن اوراق مشارکت دریافت کنند. پول این کار به بانکها داده می شود تا در عقود مختلف به کار بگیرند که این موجب شد نزدیک به چهار میلیون سکه جایگزین شود. این یک نوع سیاست برای کنترل قیمتها بود.