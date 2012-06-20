  1. اقتصاد
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۳۲

توسط سازمان حمایت ؛

یک میلیون و 269 هزار واحد اقتصادی مختلف شناسایی شدند

سازمان حمایت از شناسایی بیش از یک میلیون و 269 هزار واحد اقتصادی مختلف در سه ماهه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گزارش داد: در اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید فعالیت‌های بازرسی به منظور جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه کالا و خدمات و تامین مایحتاج عمومی، بازرسان سازمان های بازرگانی سراسر کشور طی سه ماهه اول سال جاری، با همکاری مردم و براساس گزارشات مردمی، تعداد 1776263 واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدمتی و ... را مورد بازرسی قرار دادند.

طی همین مدت تعداد 126923 واحد اقتصادی به اتهام گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور صورتحساب و ... شناسایی و با پرونده متشکله جداگانه، جمعاً به ارزش یک بیلیون و 166 میلیارد و 402 میلیون و 122 هزار و 867 ریال جهت صدور رای به شعب تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

در این بازرسی‌ها،‌ کالاها و خدماتی از قبیل مواد غذایی و پروتئینی، لبنیات،‌ خشکبار، حبوبات،‌ آرد و نان و گندم، شوینده‌ها، ‌مراکز تفریحی- ورزشی، و ... مورد هدف بوده و با متخلفان برابر قانون نظام صنفی برخورد شده است.

با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم در دریافت گزارش‌ها و شکایتهای مردمی،‌ سامانه ارتباطی بازرگانی ایران آماده دریافت شکایت مردمی در زمینه تخلفات اقتصادی است و هم میهنان گرامی می‌توانند از طریق تماس با تلفن 124 و یا مراجعه حضوری به ستادهای خبری مستقر در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور تخلفات اقتصادی را اطلاع تا در سریعترین زمان ممکن به آنها رسیدگی شود.

کد مطلب 1630699

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