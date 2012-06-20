به گزارش خبرنگار مهر، "وزارت ورزش و جوانان طرح ساخت چند سالن اختصاصی در ورزشگاه آزادی - شبیه به پنج سالن معروف این ورزشگاه - را در برنامه دارد و قرار است یکی از سالن‎‌ها ویژه شمشیربازی و با امکانات لازم برای این رشته ساخته شود تا پس از پایان مراحل ساخت در اختیار اهالی شمشیربازی قرار بگیرد".

این خبری است که از سوی حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‏ای وزارت ورزش و جوانان به مسئولان فدراسیون شمشیربازی اعلام شده است. ظاهرا مدیریت مجموعه ورزشی آزادی هم مسئولیت پیگیری این طرح است تا هر چه زودتر کار ساخت و ساز سالن‎های اختصاصی موردنظر آغاز شود.

براساس این طرح شمشیربازی دارای یک کمپ تمرینی برای پیگیری اردوهای تیم‌های ملی خود و حتی برگزاری رقابت‎های مختلف خواهد شد، آنهم درحالی که مجموعه ورزشی آزادی دارای سالنی مجهز ویژه شمشیربازی است که البته سال‎‌ها پیش در انحصار بانوان درآمد و در حال حاضر هم مورد استفاده کشتی گیران است.

انحصار بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، سالن شمشیربازی که در کنار سالن‏های والیبال، بسکتبال، کشتی و وزنه برداری تشکیل دهنده پنج سالن معروف مجموعه ورزشی آزادی هستند تا یک دهه پیش در اختیار فدراسیون شمشیربازی بود؛ همانطور که سالن‏های همجوار این سالن مورد استفاده فدراسیون‎های متبوع خود بودند اما بعد از آن اختیارات و امکان استفاده از سالن شمشیربازی آزادی از فدراسیون شمشیربازی گرفته شد و در اختیار ورزش بانوان قرار گرفت.

این تصمیم و جابه‎‌جایی زمانی انجام شد که سازمان تربیت بدنی توسط مصطفی هاشمی طبا اداره می‎شد و فائزه هاشمی هم مدیریت معاونت ورزش بانوان را بر عهده داشت، ضمن اینکه مدیریت فدراسیون شمشیربازی هم با مهدی محمدزاده بود.

بازگشت از تصمیم

برهمین اساس طی 10 سال گذشته سالن مجهز شمشیربازی آزادی در اختیار معاونت ورزش بانوان بود و همزمان فعالیت‎های شمشیربازی برای برگزاری رقابت‌های مختلف مردان و زنان در سالن‌های شهید شیرودی و حجاب تهران متمرکز بود تا اینکه تصمیم به بازگرداندن سالن شمشیربازی آزادی به فدراسیون این رشته گرفته شد.

این تصمیم اواسط اردیبهشت‌ماه سال گذشته در نشست مشترک علی سعیدلو، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و اعضای کمیته ارزشیابی این سازمان با مسئولان فدراسیون شمشیربازی اتخاذ شد و بر اساس آن مقرر شد تا در مقابل واگذاری دوباره اختیارات سالن شمشیربازی آزادی به فدراسیون مربوطه، سالن‌های جایگزین از مجموعه ورزشی شهید شیرودی و حجاب تهران هم در اختیار حوزه ورزش بانوان قرار بگیرد.

شمشیربازی رودرروی کشتی

در همان نشست رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و اعضای کمیته ارزشیابی با مسئولان فدراسیون شمشیربازی مصوب شد تا موضوع واگذاری دوباره سالن شمشیربازی آزادی به فدراسیون مربوطه در نخستین جلسه شورای معاونان بررسی شود و اجرای این طرح در دستور کار قرار گیرد اماهیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد تا اینکه طرح ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان اجرا شد و محمد عباسی به عنوان اولین وزیر وزارت ورزش و جوانان آغاز به کار کرد.

در این میان مدیریت وقت کشتی مسکوت ماندن این موضوع را غنیمت شمارد و با ارائه یک پیشنهاد موافقت‎های ضمنی برای در اختیار گرفتن این سالن را جلب کرد. محمدرضا یزدانی پیشنهاد خود را برای دراختیار داشتن سالن شمشیربازی که نزدیک به سالن کشتی است، شهریورماه سال گذشته و درجریان بازدید محمدعباسی از اردوی کشتی گیران اعزامی به رقابت‎های جهانی به وی ارائه کرد. عباسی هم با پیشنهاد او موافقت کرد و به حمید سجادی دستور پیگیری‌های لازم را داد.

این در حالی است که چند روز پیش از این بازدید، فضل الله باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی طی ملاقات با وزیر ورزش و جوانان در مورد انجام اقدامات لازم برای بازگرداندن سالن شمشیربازی آزادی به این رشته صحبت کرده بود اما موافقت با پیشنهاد یزادنی خرم، عملا مدیریت دو رشته کشتی و شمشیربازی را که به دنبال مالکیت سالن شمشیربازی بودند درآستانه رودررو شدن با یکدیگر قرار داد.

استانداردترین سالن

همه اینها در حالی است که سالن شمشیربازی مجموعه ورزشی آزادی که از سال‌ها پیش در انحصار بانوان بوده است و حداقل تا بازی‎های المپیک هم کشتی گیران از آن استفاده می‏کنند، مجهزترین سالن برای برگزاری اردوها و رقابت‎های این رشته است.

این سالن برای بازی‌های آسیایی 1353 تهران به بهره برداری رسید و با وجود گذشت 37 سال همچنان یکی از استانداردترین سالن‎ها برای مسابقات شمشیربازی است. تمام کف این سالن مجهز به سیم کشی‎های الکترونیکی ویژه شمشیربازی است. با این حال فدراسیون شمشیربازی طی چند سال گذشته اردوها و رقابت‎های خود را در سالن شهید کلاهدوز برگزار کرده که جایگاه مناسبی برای تماشاگران ندارد و به دلیل نزدیک به هم بودن پیست‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیست.

دور از خانه

در هر صورت ورزش ایران با همه کمبودهایش یک سالن استاندارد برای شمشیربازی دارد که البته در اختیار این رشته نیست. زمانیکه این سالن دراختیار بانوان قرار گرفت، استدلال این بود که رشته‏های مختلف ورزش بانوان یکجا و در یک محل اداره شوند اما بعد از اینکه اداره ورزش بانوان در هر رشته‎ای، به فدراسیون همان رشته سپرده شد سالن شمشیربازی آزادی بیشتر از محل تمرین حکم خوابگاه ورزشکاران را داشت.

حالا هم که سالن شمشیربازی آزادی در اختیار کشتی است، عملا استفاده کامل و همه جانبه‎ای از آن نمی‎شود. چون این سالن خوابگاه‎هایی قابل استفاده برای بانوان دارد در حالیکه کشتی عملا در این بخش فعالیتی ندارد. ضمن اینکه سالن شمشیربازی آزادی با ظرفیت سه چهار هزار نفر مجهز به سکو است در حالیکه کشتی گیران فقط از کف این سالن و برای تمرین استفاده می‌کنند.

در کل اینکه امکانات تعبیه شده درسالن شمشیربازی آزادی ویژه هیچ رشته‎ای نیست به جز شمشیربازی؛ با این حال اهالی این رشته محروم از برگزاری اردو، تمرین و رقابت در این سالن هستند و باید منتظرباشند تا وعده جدید مدیران ورزش برای صاحبخانه شدن آنها تحقق یابد در حالیکه سالن اختصاصی دارند اما از آن دورند. وعده ای که مشخص نیست چند سالن دیگر شمشیربازی را صاحب سالنی استاندارد خواهد کرد؟