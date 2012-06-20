افزایش میزان پرونده های کیفری در هرمزگان/ رتبه 26 جرم خیزی استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیا سه شنبه شب در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن جلسات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، با تشریح نوع تشکیل دادگستری پس از پیروزی انقلاب تا کنون بیان داشت: زمان اطاله دادرسی در دوران ریاست آیت الله شاهرودی مورد توجه قرار گرفت و امروز شاهد آن هستیم که اطاله دادرسی در سال 90 به 75 روز در دادگاه رسیده است.

وی عنوان کرد: در دو ماهه سال 90 اطاله دادرسی 62 روز بوده که در دو ماهه سال 91 به 60 روز رسیده و تلاش می کنیم زمان رسیدگی به پرونده ها به کمترین زمان ممکن برسد.

علیا با اشاره به مشارکت مردم در حل و فصل دعواها و نقش تشکیل شوراهای حل اختلاف و کاهش مراجعات به دادگاهها اظهارداشت: 58 هزار و 574 فقره پرونده در سال 90 در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان مختومه شد و 15 هزار و 180 فقره پرونده با مصالحه مختومه اعلام شد.

وی با اشاره به آمار دو ماهه پرونده های ورودی و مختومه در شوراهای حل اختلاف در استان هرمزگان افزود: در دو ماهه سال 91، 10 هزار و 361 پرونده تشکیل شد که از این تعداد 10 هزار و 66 پرونده مختومه و 28 هزار و 78 پرونده هم با مصالحه به اتمام رسیده که این پرونده با مجموع پرونده های سال قبل است. همچنین در مدت مشابه سال 90 تعداد 10 هزار و 855 پرونده وارد که از این تعداد 10 هزار و 593 پرونده مختومه و 27 هزار و 74 پرونده با مصالحه به اتمام رسیده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: آمار پرونده های وارده و مختومه نشان می دهد که در دو ماهه سال 91 نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش پرونده های وارده و پنج درصد کاهش پرونده های مختومه داشته ایم و چهار درصد پرونده ها با مصالحه به اتمام رسیده است.

به گفته اولیا، در دو ماهه سال 90 ورودی پرونده ها به دادگاه های استان 96 هزار و 16 فقره بوده که هشت هزار و 755 پرونده مختومه اعلام شد در حالیکه رقم پرونده های ورودی به دادگاه های استان در دو ماهه امسال 90 هزار و 83 پرونده اعلام شده که از این تعداد هشت هزار و 790 پرونده مختومه شد. آمار نشان می دهد پرونده های ورودی در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد کاهش و پرونده های مختومه یک درصد کاهش داشته است.

وی با اظهار اینکه میزان پرونده های کیفری در سال 91 افزایش یافته است، تصریح کرد: آمار پرونده های ورودی در دادسراهای استان در دو ماهه اول سال 91 را 18 هزار و 271 فقره بود که در مقایسه با آمار دو ماهه سال 90 که پرونده های ورودی 10 هزار و 888 پرونده بوده؛ شاهد افزایش 67 درصدی ورودی پرونده ها به دادسراهای استان هستیم. این در حالی است که تعداد پرونده های مختومه دو ماهه سال 91، 17 هزار و 200 پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 58 درصد افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه با تشریح سیمای جرائم در استان هرمزگان افزود: بر اساس اعلام آمار رسمی قوه قضائیه در شش ماهه اول سال 90 استان هرمزگان به لحاظ جرم خیزی در رتبه 26 قرار دارد در حالیکه استان گلستان در رتبه اول ایستاده است. همچنین استان هرمزگان به لحاظ تعداد زندانی در رتبه هفتم کشوری قرار دارد که نشان از تعداد بالای زندانی در زندانهای این استان است که خراسان جنوبی به لحاظ تعداد زندانی در جایگاه اول قرار گرفته است.

وی در خصوص دلایل اینکه چرا استان به لحاظ جرم خیزی در رتبه 26 کشوری قرار دارد اما به لحاظ زندانی در رتبه های بالای کشوری، بیان داشت: تعداد پرونده های تشکیل شده جرم در استان کم است اما سنگینی جرائم به وقوع پیوسته موجب طولانی شدن مدت زندان مجرمین در استان شده است.