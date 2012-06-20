انتشار جلد چهارم دانشنامه زبان و ادب فارسی تا یک ماه دیگر

اسماعیل سعادت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تدوین این دانشنامه گفت: کار تدوین مدخل‌های جلد چهارم مدتی پیش به پایان رسید و مراحل تهیه زیراکس و اوزالید آن هم انجام شده و تا کمتر از یک ماه دیگر از زیر چاپ خارج می‌شود.

وی افزود: این مجلد شامل حدود 400 مدخل است و از اواسط حرف «سین» با مدخل «سندبادنامه» شروع می‌شود و در اواخر حرف «ف» با مدخل «فردوسی» خاتمه می‌یابد.

سرپرست دانشنامه زبان و ادب فارسی اضافه کرد: ما تاکید داشتیم که در مجلد چهارم حتماً مدخل مربوط به فردوسی هم باشد تا با تاخیری اندک نسبت به هزارمین سال سرایش شاهنامه منتشر شود.

به گفته اسماعیل سعادت، بخش عمده مقالات مربوط به مدخل «فردوسی» این دانشنامه به کوشش جلال خالقی مطلق تدوین شده است.

وی مجلد چهارم «دانشنامه زبان و ادب فارسی» را با 850 صفحه حجیم‌ترین جلد آن عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش بهای کاغذ، بهایی که برای جلد چهارم دانشنامه تعیین کرده‌ایم، 40 هزار تومان است.

هریک از 3 مجلد قبلی «دانشنامه زبان و ادب فارسی» در 750 صفحه تدوین و با بهایی مابین 12 تا 18 هزار تومان منتشر شده بود.

سعادت همچنین از آغاز کار تدوین مجلدهای پنجم و ششم این دانشنامه و سفارش مقالات به متخصصین این حوزه برای مداخل این دو مجلد خبر داد و ابراز امیدواری کرد به فاصله کمتری نسبت به مجلدهای قبلی منتشر شوند.

سرپرست «دانشنامه زبان و ادب فارسی» با اشاره به تاکید غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای فراهم شدن امکان دسترسی جمعیت بیشتری از مخاطبان و متقاضیان به این دانشنامه، گفت: قصد داریم پس از انتشار 6 مجلد دانشنامه، آن را در حجم‌های کمتر و احتمالاً در چندین قطع جیبی منتشر کنیم.

وی همچنین با اشاره به غنای زبان فارسی، گفت: امیدوارم «دانشنامه زبان و ادب فارسی» مثل دیگر دایرة‌المعارف‌های معروف دنیا از جمله بریتانیکا به صورت مفصل منتشر شوند. من خودم اسم این مجموعه را دانشنامه مختصر زبان و ادب فارسی گذاشته‌ام؛ چون واقعاً معتقدم زبان فارسی آنقدر غنی است که می‌توان دانشنامه آن را در 20 جلد هم نوشت.