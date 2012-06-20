علی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: منتظریم مسابقات لیگ آغاز شود و با بررسی آمادگی جسمانی بازیکنان و شرایط آنها بهترین‌ها را به اردو دعوت کنیم. امروز اگر بخواهیم اردو برپا کنیم احتمال دارد با دعوت از برخی بازیکنان بازار نقل و انتقالات را داغ کنیم به همین خاطر بهتر است فعلا برای برپایی اردو عجله نداشته باشیم.

وی در مقطع زمانی فعلی حضور بازیکنان در تمرینات تیم‌های باشگاهی را به سود فوتسال کشور خواند و گفت: از چندی دیگر مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا آغاز می‌شود و تیم گیتی پسند به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها حضور می‌یابد. علاوه بر این تیم‌های باشگاهی نیز درگیر آماده سازی برای حضور در مسابقات باشگاهی هستند. با این اوصاف حضور بازیکنان در تمرینات تیم‌های باشگاهی منطقی‌تر به نظر می‌رسد تا اینکه به اردوی تیم ملی بیایند و بازار نقل و انتقالات بی جهت داغ شود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان بر لزوم تغییرات در ترکیب این تیم تاکید کرد و گفت: قطعا باید چهره تیم ملی فوتسال عوض شود، چرا که اگر شرایط این تیم خوب بود، قهرمان آسیا می‌شد. البته باید بایستیم و منتظر آغاز لیگ برتر بمانیم و با بررسی شرایط بازیکنان، بهترین‌ها را به اردو دعوت کنیم. من برای تغییرات در تیم ملی فوتسال درصد نمی‌‍توانم بگویم اما چهره تیم به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.

صانعی خود را موافق جدایی "جوراندیرو" از تیم ملی فوتسال خواند و در خصوص اختلاف نظر خود با این مربی برزیلی گفت: بله من با این مربی اختلاف نظر و سلیقه داشتم. اصلا مگر می‌شود بین یک سرمربی و دستیارانش اختلاف نظر و سلیقه نباشد؟! همین اختلاف سلیقه است که در نهایت موجب پیشرفت می‌شود. اگر یک دستیار هرچه سرمربی بگوید، بپذیرد که پیشرفتی حاصل نمی‌شود. من با وجود اختلاف سلیقه با جوراندیرو، همکاری خوبی با این مربی داشتم و امیدوارم او در تیم فوتسال امید ایران موفق باشد.

وی همچنین در خصوص حضور یک مدیر فنی خارجی در تیم ملی فوتسال گفت: هنوز حضور این مدیر فنی در تیم ملی فوتسال قطعی نیست. او باید به ایران بیاید و در خصوص نحوه همکاری باهم گفتگو کنیم. شاید این مربی با شرایط ما کنار نیامد و شرایطی دیگر را مدنظر داشت. تا به امروز هر صحبتی که کرده‌ایم از راه دور بوده و باید بنشینیم و رودررو باهم صحبت کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با تاکید براینکه از نظر رفتاری و شخصیتی این مربی را می‌شناسد اما با او سابقه همکاری ندارد، گفت: احتمال دارد یک مربی ایرانی به کادر فنی تیم ملی فوتسال اضافه شود. این موضوع بسته به نوع همکاری ما با مربی خارجی است که قراراست به عنوان مدیرفنی در کنار تیم ملی باشد.