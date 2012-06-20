  1. ورزش
۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

حسین بادامکی به تیم فوتبال ملوان پیوست

حسین بادامکی به تیم فوتبال ملوان پیوست

هافبک فصل پیش تیم فوتبال پرسپولیس با عقد قرارداد رسمی به تیم فوتبال ملوان بندرانزلی پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بادامکی هافبک فصل پیش تیم فوتبال پرسپولیس پس از مذاکراتی که در دو روز اخیر با صادق درودگر سرپرست موقت باشگاه ملوان داشت با عقد قرارداد یکساله به این تیم شمالی پیوست.

بادامکی پس از اینکه در فهرست نفرات مد نظر پرسپولیس در فصل آیندده قرار نگرفت، طی دو روز گذشته با صادق درودگر سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی مذاکرات مثبتی داشت و صبح امروز چهارشنبه قراردادش را با این باشگاه امضا کرد.

قبل از این مازیار زارع، پژمان نوری و جواد شیرزاد نیز با حضور حسین هدایتی مالک جدید باشگاه ملوان، قراردادشان را با ملوان امضا کردند.

کد مطلب 1630721

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