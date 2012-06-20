به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل عنوان کرد: با اصلاح این پل زیر‌گذر مشکلات مختلف این پروژه که سال‌ها بود مردم منطقه را رنج می‌داد برطرف شد.

به گفته وی با بهسازی این پل آب‌های سطحی به کانال‌ها و مکان‌های تعیین شده هدایت می شود و هیچ آبی در منطقه جمع نخواهد شد.

شهردار اردبیل با بیان اینکه به سرعت کار آسفالت‌ریزی و اصلاح معابر و خیابان‌ها و کوچه‌ها آغاز شده است، افزود: با بهره‌برداری از کارخانه جدید آسفالت، شهرداری اردبیل به سرعت عملیات زیر‌سازی و آسفالت‌ریزی را انجام می دهد و تا پایان فصل کاری شهرداری بیشتر از تعهد خود آسفالت‌ریزی می کند.

بدری از تهیه سند و برنامه پنج ساله شهرداری اردبیل تا سال 95 به همت شورای سوم خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با اتمام کار تهیه و تدوین این سند نیمه دوم سال، بعد از بررسی شورای شهر تصویب و به اجرا می رسد.

وی با بیان اینکه دوران کارهای تصادفی و خطا و آزمون در شهرداری‌ها به سر آمده است، افزود: هر چقدر به سمت تخصصی شدن با تکیه بر علم و برنامه‌ریزی حرکت شود می توان مسیر رشد و تکامل را به سرعت طی کرد.

بدری بیان کرد: شورای سوم در عمر خود گام‌های مبارکی را در شهر اردبیل در تهیه و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برداشته که به یقین تدوین برنامه پنج ساله شهرداری از آثار ماندگار شورای سوم خواهد بود.