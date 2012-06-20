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۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

بدری:

مشکل تجمیع آب‌های سطحی در اردبیل حل شد

مشکل تجمیع آب‌های سطحی در اردبیل حل شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل گفت: با بهره برداری از زیر‌گذر حسن‌آباد اردبیل مشکل جمع شدن آب‌های سطحی در اثر بارندگی در این شهر حل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل عنوان کرد: با اصلاح این پل زیر‌گذر مشکلات مختلف این پروژه که سال‌ها بود مردم منطقه را رنج می‌داد برطرف شد.

 به گفته وی با بهسازی این پل آب‌های سطحی به کانال‌ها و مکان‌های تعیین شده هدایت می شود و هیچ آبی در منطقه جمع نخواهد شد.

 شهردار اردبیل با بیان اینکه به سرعت کار آسفالت‌ریزی و اصلاح معابر و خیابان‌ها و کوچه‌ها آغاز شده است، افزود: با بهره‌برداری از کارخانه جدید آسفالت، شهرداری اردبیل به سرعت عملیات زیر‌سازی و آسفالت‌ریزی را انجام می دهد و تا پایان فصل کاری شهرداری بیشتر از تعهد خود آسفالت‌ریزی می کند.

بدری از تهیه سند و برنامه پنج ساله شهرداری اردبیل تا سال 95 به همت شورای سوم خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با اتمام کار تهیه و تدوین این سند نیمه دوم سال، بعد از بررسی شورای شهر تصویب و به اجرا می رسد.

وی با بیان اینکه دوران کارهای تصادفی و خطا و آزمون در شهرداری‌ها به سر آمده است، افزود: هر چقدر به سمت تخصصی شدن با تکیه بر علم و برنامه‌ریزی حرکت شود می توان مسیر رشد و تکامل را به سرعت طی کرد.

بدری بیان کرد: شورای سوم در عمر خود گام‌های مبارکی را در شهر اردبیل در تهیه و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت برداشته که به یقین تدوین برنامه پنج ساله شهرداری از آثار ماندگار شورای سوم خواهد بود.

کد مطلب 1630728

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